Мера Одеси знову звинувачують у російському громадянстві: що відповів Труханов

17 вересня активіст у своєму телеграм-каналі опублікував фото документів, які, ймовірно, підтверджують російське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова, які він нібито отримав зі злитих російських баз даних.

Якщо їм вірити, то оновлений російський паспорт міський голова отримав 15 квітня 2003 року в Сергієвому Посаді. 18 березня 2011 року він був визнаний недійсним (загублений), а 24 березня того ж року Труханов його нібито відновив.

«Міський голова Одеси Геннадій Труханов дійсно має російське громадянство.

І, ймовірно, оформляв російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення.

А саме 9 лютого 2022 року.

Про це свідчать отримані мною відомості зі злитих російських баз даних.

Інформація про серію та номер паспорта, прописку і дату видачі також узгоджується з відомостями, які раніше публікували українські журналісти», – написав Сергій Стерненко.

Сам мер Труханов відповів на звинувачення в наявності в нього російського громадянства відео, яке знято на тлі облдержадмінситрації – це такий собі натяк, кого він вважає організатором кампанії проти нього.

«Історія з моїм нібито «російським громадянством» тягнеться з 2014 року, коли я вперше висунув свою кандидатуру на посаду мера Одеси. Вона тягнеться вже понад 10 років. Протягом цього часу з’являються якісь скани, фотографії та «витяги».

Усі відповідні правоохоронні структури вже неодноразово давали офіційну відповідь: Геннадій Труханов НЕ МАЄ російського громадянства.

Адекватним людям ця тема вже набридла. Усім іншим нагадаю: для перевірки таких даних існують відповідні державні та правоохоронні органи. А не блогери», – прокоментував Труханов.

Нагадаємо, тему російського паспорта у Труханова не раз порушували його політичні опоненти. У 2016 році у ЗМІ з посиланням на документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca повідомили, що Труханов має нібито російський паспорт і володіє будівельною компанією РОСТ через офшорні компанії на Віргінських островах.

У відповідь на це Труханов опублікував довідку з російського генконсульства про те, що у нього немає російського громадянства.