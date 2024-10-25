Одесский горсовет выделил еще 144 миллиона гривен на нужды защитников

Указано, что недавно горсовет также выделил 15 миллионов гривен для поддержки государственной программы обеспечения питанием учеников младших классов в ноябре и декабре. Это составляет 30% необходимой суммы, а остальные — 70% — профинансирует государство. Благодаря таким инициативам город обеспечит питанием всех учеников 1-4 классов, что остается приоритетом социальной политики.

Кроме того, Одесский горсовет принял решение о финансировании мероприятий по энергомодернизации жилых домов. Вклад города поможет реализовать софинансирование по государственной программе «Энергодом», что будет способствовать снижению энергозатратности домов и улучшению жилищных условий одесситов.

Читайте также: «Дождь не дождь, а мы выходим»: в Одессе прошла очередная акция «Деньги на ВСУ!» (фоторепортаж)