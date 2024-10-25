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Одесский горсовет выделил еще 144 миллиона гривен на нужды защитников

Одесский горсовет выделил еще 144 миллиона гривен на нужды защитников

Одесский городской совет продолжает поддержку военных, выделив еще 144 миллиона гривен для обеспечения защитников современной техникой. Средства направят на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы и другого оборудования, необходимого для повышения обороноспособности украинских воинских частей. Об этом сообщили в горсовете во время внеочередной сессии.

Указано, что недавно горсовет также выделил 15 миллионов гривен для поддержки государственной программы обеспечения питанием учеников младших классов в ноябре и декабре. Это составляет 30% необходимой суммы, а остальные — 70% — профинансирует государство. Благодаря таким инициативам город обеспечит питанием всех учеников 1-4 классов, что остается приоритетом социальной политики.

Кроме того, Одесский горсовет принял решение о финансировании мероприятий по энергомодернизации жилых домов. Вклад города поможет реализовать софинансирование по государственной программе «Энергодом», что будет способствовать снижению энергозатратности домов и улучшению жилищных условий одесситов.

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