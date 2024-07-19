Запрещено выяснять отношения и пить алкогольные напитки: что отмечает церковь 19 июля

Запрещено выяснять отношения и пить алкогольные напитки: что отмечает церковь 19 июля

Церковный праздник сегодня, 19 июля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

19 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

19 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святой преподобной Макрины.

Кто такая святая преподобная Макрина

Преподобная Макрина родилась в начале IV века в турецкой Каппадокии. Она отказалась от светской жизни, избрав путь целомудрия и духовного совершенства, вступив в девичий монастырь. Макрина была известна своей преданностью Богу и многочисленными чудесами, которые происходили по ее молитвам. Ее жизнь стала примером непоколебимой веры и служения для многих поколений верующих. Она вдохновляла окружающих своей мудростью и духовной силой, помогая им найти путь к Богу.

Народные приметы 19 июля

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: похолодало и задождило — такая погода будет 6 недель;
  • сухо и тепло — ждите большого урожая;
  • сухо в этот день, то еще в течение 6 недель так будет.

Что нельзя делать 19 июля

Сегодня нельзя делать следующее:

  • Нельзя выяснять отношения, ссориться.
  • Запрещено пить алкогольные напитки.
  • Не следует отказывать в помощи.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua