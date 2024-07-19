Запрещено выяснять отношения и пить алкогольные напитки: что отмечает церковь 19 июля

19 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

19 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святой преподобной Макрины.

Кто такая святая преподобная Макрина

Преподобная Макрина родилась в начале IV века в турецкой Каппадокии. Она отказалась от светской жизни, избрав путь целомудрия и духовного совершенства, вступив в девичий монастырь. Макрина была известна своей преданностью Богу и многочисленными чудесами, которые происходили по ее молитвам. Ее жизнь стала примером непоколебимой веры и служения для многих поколений верующих. Она вдохновляла окружающих своей мудростью и духовной силой, помогая им найти путь к Богу.

Народные приметы 19 июля

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: похолодало и задождило — такая погода будет 6 недель;

сухо и тепло — ждите большого урожая;

сухо в этот день, то еще в течение 6 недель так будет.

Что нельзя делать 19 июля

Сегодня нельзя делать следующее:

Нельзя выяснять отношения, ссориться.

Запрещено пить алкогольные напитки.

Не следует отказывать в помощи.

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