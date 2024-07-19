Запрещено выяснять отношения и пить алкогольные напитки: что отмечает церковь 19 июля

Церковный праздник сегодня, 19 июля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
19 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
19 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святой преподобной Макрины.
Кто такая святая преподобная Макрина
Преподобная Макрина родилась в начале IV века в турецкой Каппадокии. Она отказалась от светской жизни, избрав путь целомудрия и духовного совершенства, вступив в девичий монастырь. Макрина была известна своей преданностью Богу и многочисленными чудесами, которые происходили по ее молитвам. Ее жизнь стала примером непоколебимой веры и служения для многих поколений верующих. Она вдохновляла окружающих своей мудростью и духовной силой, помогая им найти путь к Богу.
Народные приметы 19 июля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: похолодало и задождило — такая погода будет 6 недель;
- сухо и тепло — ждите большого урожая;
- сухо в этот день, то еще в течение 6 недель так будет.
Что нельзя делать 19 июля
Сегодня нельзя делать следующее:
- Нельзя выяснять отношения, ссориться.
- Запрещено пить алкогольные напитки.
- Не следует отказывать в помощи.
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