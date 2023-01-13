Воин из одесской теробороны погиб, защищая Украину

Игорь Непомнящий служил в 126-й отдельной бригаде территориальной обороны г. Одесса. Он погиб при выполнении боевого задания.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

На странице подразделения в facebook написали:

Верным военной присяге Украинскому Народу, защищая нашу родную страну, проявив смелость, мужество и готовность встретиться с врагом, во время выполнения боевого задания в зоне боевых действий в результате боя с противником погиб сержант Игорь Непомящий.

«Мужественный, храбрый парень!»- говорят о нем его боевые собратья.

Никто не будет забыт! Мы отомстим!

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что на фронте погиб одессит, до войны управлявший отелем.

Читайте также: