Воин из одесской теробороны погиб, защищая Украину

Игорь Непомнящий служил в 126-й отдельной бригаде территориальной обороны г. Одесса. Он погиб при выполнении боевого задания.
Об этом сообщили в пресс-службе бригады.
На странице подразделения в facebook написали:
Верным военной присяге Украинскому Народу, защищая нашу родную страну, проявив смелость, мужество и готовность встретиться с врагом, во время выполнения боевого задания в зоне боевых действий в результате боя с противником погиб сержант Игорь Непомящий.
«Мужественный, храбрый парень!»- говорят о нем его боевые собратья.
Никто не будет забыт! Мы отомстим!
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что на фронте погиб одессит, до войны управлявший отелем.
Читайте также:
- Доброволец и политик из Одессы погиб в бою за Николаев
- На фронте погиб исследователь одесских катакомб и доброволец-спасатель