Новости Одессы и Одесской области

Медицина в Одессе: сколько денег государство потратило в 2023 году

Медицина в Одессе: сколько денег государство потратило в 2023 году

В 2023 году медицинская система Одессы претерпела исторический рост финансирования, что составило 2,8 миллиарда гривен. Эта информация была оглашена на коллегии Департамента здравоохранения Одесского городского совета, которая состоялась 29 февраля 2024 года.

коллегия Департамента здравоохранения Одессы

Участники коллегии, включая представителей местной и областной власти, а также Южного межрегионального департамента Национальной службы здоровья Украины, обсудили результаты деятельности медицинской системы в течение прошлого года.

коллегия Департамента здравоохранения

В течение 2023 года было предоставлено почти 5 миллионов медицинских услуг, включая более 40 000 предоставленных внутренне перемещенным лицам. Коллегия также рассмотрела состояние предоставления различных медицинских услуг, включая стационарную и амбулаторную помощь взрослому и детскому населению, а также работу городской ортопедо-травматологической службы и реабилитационную помощь.

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