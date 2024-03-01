Новини Одеси та Одеської області

Медицина в Одесі: скільки грошей держава витратила у 2023 році

Медицина в Одесі: скільки грошей держава витратила у 2023 році

У 2023 році медична система Одеси зазнала історичного зросту фінансування, що склало 2,8 мільярда гривень. Цю інформацію було оголошено на колегії Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, яка відбулася 29 лютого 2024 року.

колегія Департаменту охорони здоров'я Одеси

Учасники колегії, включаючи представників місцевої та обласної влади, а також Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України, обговорили результати діяльності медичної системи протягом минулого року.

колегія Департаменту охорони здоров'я

Протягом 2023 року було надано майже 5 мільйонів медичних послуг, включаючи понад 40 000 наданих внутрішньо переміщеним особам. Колегія також розглянула стан надання різноманітних медичних послуг, включаючи стаціонарну та амбулаторну допомогу дорослому та дитячому населенню, а також роботу міської ортопедо-травматологічної служби та реабілітаційну допомогу.

Читайте також:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
[mistape]
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk