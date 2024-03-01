Медицина в Одесі: скільки грошей держава витратила у 2023 році

У 2023 році медична система Одеси зазнала історичного зросту фінансування, що склало 2,8 мільярда гривень. Цю інформацію було оголошено на колегії Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, яка відбулася 29 лютого 2024 року.
Учасники колегії, включаючи представників місцевої та обласної влади, а також Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України, обговорили результати діяльності медичної системи протягом минулого року.
Протягом 2023 року було надано майже 5 мільйонів медичних послуг, включаючи понад 40 000 наданих внутрішньо переміщеним особам. Колегія також розглянула стан надання різноманітних медичних послуг, включаючи стаціонарну та амбулаторну допомогу дорослому та дитячому населенню, а також роботу міської ортопедо-травматологічної служби та реабілітаційну допомогу.
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