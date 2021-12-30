Новогодние пожелания: о растущих ценах и вопиющей бедности

Новый год практически на пороге. И в его преддверии не хочется говорить о грустном. Хотя провожают одесситы год Металлического Быка в достаточно нервозной обстановке.

Вроде бы обещал хозяин уходящего года наградить деньгами всех, кто усердно трудился. Но, судя по всему, не поспевает Металлический Бык за ростом инфляции и ценой на голубое топливо, ставшее поистине «золотым».

И если в первом полугодии 2021 года средний чек покупателей в украинских супермаркетах, по подсчетам экономистов, составлял порядка 200 гривен, то сегодня полтысячи, как вода сквозь пальцы, «протекут». Но тем не менее в предновогоднем ажиотаже народ ринулся в супермаркеты и на Привоз — успеть запастись провизией по более, условно говоря, доступной цене.

Вы уже привыкли видеть, как пожилые женщины чуть ли не со слезами на глазах смотрят на недоступную им по деньгам бутылку подсолнечного масла? Я до сих пор привыкнуть не могу. А когда предложила бабушке, не способной, несмотря на неуклонное повышение пенсий, приобрести необходимый продукт, его купить, она отказалась.

«Вы же сама небогатая. Зачем вам на меня тратиться?» — таков был ее ответ на мой импульсивный порыв.

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А никогда не наблюдали, как в «богатом» корпусе Привоза пожилые люди просят продавщицу продать им 100 грамм копченостей, от аромата которых слюнки текут? А затем — истерические вопли базарных торговок: нищим, мол, на Привозе делать нечего. Помню, однажды закончилось это тем, что пара покупателей скинулась и купила бабушке несколько ломтиков окорока. И, дай Бог, чтоб и в Новом году у нас не кончались запасы участия и доброты. А главное — была реальная возможность помочь нуждающимся.

Ведь в предновогодние дни продуктами на весь год не запасешься. А, судя по прогнозам экономистов, продовольствие в очередной раз взлетит в цене. Правда, правительство вроде бы вознамерилось ограничить рост цен на самые необходимые продукты. Но соответствующий закон еще не принят.Вероятно, ожидают «отцы народа» голодных бунтов? Типа акций протеста, спровоцированных «тарифным геноцидом». И почему-то есть уверенность, что год Синего Тигра тоже начнется с митингов против неподъемных цен на коммуналку. Ведь с 1 января вновь подскочат тарифы на воду и канализацию, распределение газа и отопление. А в то, что при условии удешевления на мировом рынке газа цены упадут, не верится нисколько. Вы помните, чтобы взлетевшие ценники хоть немножко когда-то понизились? Главное — чтобы еще выше не стали.

И поэтому — несмотря ни на что — хочется пожелать людям в новом году стать добрее друг к другу. Можно, конечно, этого и украинским властям пожелать. Но в такие чудеса вообще не верится. Даже в новогоднюю ночь. Впрочем, Тигр — хозяин наступающего года — символ перемен и достижения целей!

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