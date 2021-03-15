Лоукостер Ryanair запускает три рейса из Одессы

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair в связи с переходом на летнюю навигацию, которая начнется 28 марта, запускает три рейса из Одессы.

Об этом сообщает avianews, ссылаясь на расписание авиакомпании.

В частности, лоукостер открывает рейсы Одесса – Берлин, Одесса – Рим и Одесса – Гданьск.

Продажи билетов из Одессы в Афины, не открывались. Это может свидетельствовать как о том, что компания пока не сформировала планы полетов, так и о возможном закрытии этого рейса.

Всего Ryanair запускает из Украины 18 авиарейсов. Возобновление полетов по 37 маршрутам отложено на май, июнь и июль.

Напомним, в январе 2021 года компания Ryanair временно отменила все пассажирские рейсы из Одессы.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что латвийская авиакомпания airBaltic через год после приостановки возобновит рейсы в Украину из Риги. В частности, со 2 мая возобновятся перелеты по маршруту Рига – Одесса.