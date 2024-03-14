Матч Боснія та Герцеговина – Україна: коли відбудеться і де дивитись

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

«Синьо-жовті» зіграють із балканцями на полі суперника – матч пройде на арені «Біліно Поле» у місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

У разі перемоги у цьому поєдинку команда Сергія Реброва зіграє за вихід на Євро-2024 проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

Фінальна гра за путівку на Євро-2024 пройде 26 березня у польському Вроцлаві на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав».

Раніше збірна України посіла 3 місце в групі C (14 очок), а у фінальну стадію пробилися команди Англії (20) та Італії (14).

Команда Боснії та Герцеговини у своїй групі набрала 9 очок фінішувала лише 5-ою, але відібралася у плей-офф завдяки виступу у Лізі націй. Португалія (30) та Словаччина (22) виконали завдання виходу у фінальну частину.

Зазначимо, що збірна України вважається фаворитом стикового матчу з командою Боснії та Герцеговини у відбірному турнірі до чемпіонату Європи 2024 року та, на думку аналітиків, має більше шансів на успіх.

У разі виходу у фінальний турнір чемпіонату Європи-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбудуться у Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.

Де дивитись онлайн матч відбору до Євро-2024 Боснія та Герцеговина – Україна

Онлайн трансляцію матчу Боснія та Герцеговина – Україна можна переглянути 21 березня на офіційних джерелах ТБ ресурсів або платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Євро 2024.

Зокрема відеотрансляцію проводить відеосервіс MEGOGO.

Крім того, трансляція буде доступна ТУТ.