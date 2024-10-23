Мастерицы из «Швейной роты» просят помощи в сборе наборов гигиены для военных

Волонтеры из одесской «Швейной роты» просят поддержать гуманитарный сбор на наполнение «Торбинки турботи» («Котомки заботы») – так в организации называют наборы средств гигиены первой необходимости для раненых военных.
Сами котомки девушки из организации шьют самостоятельно по всей Украине. И сейчас нужны гигиенические наборы для этих сумок.
Более подробно об этой организации «Одесская жизнь» рассказывала в материале: «Швейная рота»: как украинские женщины превратили нитки и иглы в собственное оружие
Волонтеры рассказали, что обычно в стабилизационных пунктах с раненых бойцов снимают всю одежду и обувь, которые, как и личные вещи складывают в черный мусорный пакет. При наличии чистой одежды раненых могут переодеть в нее, но если таковой нет – их просто заматывают в термоодеяло и отправляют в следующую больницу.
«Цель сбора – обеспечить более 500 раненых Защитников и Защитниц сумками со средствами гигиены первой необходимости», – отмечают в «Швейной роте».
«Котомка заботы»: что необходимо собрать
Для «Котомки заботы» необходимы:
- пена для бритья;
- одноразовые станки для бритья;
- дезодорант;
- зубная щетка;
- зубная паста;
- ополаскиватель полости рта;
- сухие салфетки;
- влажные салфетки;
- сухой душ;
- гель для душа (3 в 1);
- мочалка для душа;
- влажная туалетная бумага;
- расческа;
- мужские носки размера 41-46;
- чашка из нержавеющей стали и чайная ложка;
- кофе в стиках;
- лакомства (энергетические батончики, батончики с сухофруктами).
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Как помочь раненым
Как присоединиться к сбору:
- Закупите необходимые вещи. Это может быть, например, 5 зубных паст и щеток, или 10 гелей для душа или полное наполнение для одного мешочка;
- Отправьте «Новой почтой» до 31 октября 2024 года.
Важно: доставку посылок оплачивает отправитель.
Данные для отправки:
Гнатюк Юлия
096 113 28 63
г. Винница, отделение 23 (ул. Василия Порика, 46).
- Мастерицы получат и сформируют индивидуальные наборы для каждого Защитника.
- Все «Котомки заботы» волонтеры обещают передать раненым в госпитале разных городов Украины.
Больше информации можно получить по ссылке.