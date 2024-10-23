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Мастерицы из «Швейной роты» просят помощи в сборе наборов гигиены для военных

Мастерицы из «Швейной роты» просят помощи в сборе наборов гигиены для военных

Волонтеры из одесской «Швейной роты» просят поддержать гуманитарный сбор на наполнение «Торбинки турботи» («Котомки заботы») – так в организации называют наборы средств гигиены первой необходимости для раненых военных.

Сами котомки девушки из организации шьют самостоятельно по всей Украине. И сейчас нужны гигиенические наборы для этих сумок.

Более подробно об этой организации «Одесская жизнь» рассказывала в материале: «Швейная рота»: как украинские женщины превратили нитки и иглы в собственное оружие

Волонтеры рассказали, что обычно в стабилизационных пунктах с раненых бойцов снимают всю одежду и обувь, которые, как и личные вещи складывают в черный мусорный пакет. При наличии чистой одежды раненых могут переодеть в нее, но если таковой нет – их просто заматывают в термоодеяло и отправляют в следующую больницу.

«Цель сбора – обеспечить более 500 раненых Защитников и Защитниц сумками со средствами гигиены первой необходимости», – отмечают в «Швейной роте».

«Котомка заботы»: что необходимо собрать

Для «Котомки заботы» необходимы:

  • пена для бритья;
  • одноразовые станки для бритья;
  • дезодорант;
  • зубная щетка;
  • зубная паста;
  • ополаскиватель полости рта;
  • сухие салфетки;
  • влажные салфетки;
  • сухой душ;
  • гель для душа (3 в 1);
  • мочалка для душа;
  • влажная туалетная бумага;
  • расческа;
  • мужские носки размера 41-46;
  • чашка из нержавеющей стали и чайная ложка;
  • кофе в стиках;
  • лакомства (энергетические батончики, батончики с сухофруктами).

Читайте также: От гвоздей до дронов: как Загнитковская громада помогает украинским защитникам

Как помочь раненым

Как присоединиться к сбору:

  1. Закупите необходимые вещи. Это может быть, например, 5 зубных паст и щеток, или 10 гелей для душа или полное наполнение для одного мешочка;
  2. Отправьте «Новой почтой» до 31 октября 2024 года.

Важно: доставку посылок оплачивает отправитель.

Данные для отправки:
Гнатюк Юлия
096 113 28 63
г. Винница, отделение 23 (ул. Василия Порика, 46).

  1. Мастерицы получат и сформируют индивидуальные наборы для каждого Защитника.
  2. Все «Котомки заботы» волонтеры обещают передать раненым в госпитале разных городов Украины.

Больше информации можно получить по ссылке.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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