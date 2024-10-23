Мастерицы из «Швейной роты» просят помощи в сборе наборов гигиены для военных

Сами котомки девушки из организации шьют самостоятельно по всей Украине. И сейчас нужны гигиенические наборы для этих сумок.

Более подробно об этой организации «Одесская жизнь» рассказывала в материале: «Швейная рота»: как украинские женщины превратили нитки и иглы в собственное оружие

Волонтеры рассказали, что обычно в стабилизационных пунктах с раненых бойцов снимают всю одежду и обувь, которые, как и личные вещи складывают в черный мусорный пакет. При наличии чистой одежды раненых могут переодеть в нее, но если таковой нет – их просто заматывают в термоодеяло и отправляют в следующую больницу.

«Цель сбора – обеспечить более 500 раненых Защитников и Защитниц сумками со средствами гигиены первой необходимости», – отмечают в «Швейной роте».

«Котомка заботы»: что необходимо собрать

Для «Котомки заботы» необходимы:

пена для бритья;

одноразовые станки для бритья;

дезодорант;

зубная щетка;

зубная паста;

ополаскиватель полости рта;

сухие салфетки;

влажные салфетки;

сухой душ;

гель для душа (3 в 1);

мочалка для душа;

влажная туалетная бумага;

расческа;

мужские носки размера 41-46;

чашка из нержавеющей стали и чайная ложка;

кофе в стиках;

лакомства (энергетические батончики, батончики с сухофруктами).

Как помочь раненым

Как присоединиться к сбору:

Закупите необходимые вещи. Это может быть, например, 5 зубных паст и щеток, или 10 гелей для душа или полное наполнение для одного мешочка; Отправьте «Новой почтой» до 31 октября 2024 года.

Важно: доставку посылок оплачивает отправитель.

Данные для отправки:

Гнатюк Юлия

096 113 28 63

г. Винница, отделение 23 (ул. Василия Порика, 46).

Мастерицы получат и сформируют индивидуальные наборы для каждого Защитника. Все «Котомки заботы» волонтеры обещают передать раненым в госпитале разных городов Украины.

Больше информации можно получить по ссылке.