«Швейная рота»: как украинские женщины превратили нитки и иглы в собственное оружие

От любимого хобби к большому делу

За время своей деятельности «Швейная рота» сшила более ста тысяч различных изделий для наших защитниц и защитников. Одними из таких изделий является адаптивная одежда (специальная одежда на липучках), которая быстро одевается, не травмируя раненого человека. Это очень помогает облегчить жизнь — от эвакуации с передовой до реабилитации.

— В мирное время я была инженером-геологом, работала над строительством дорог, школ, заводов, водопроводов в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Направления, о которых сейчас больно говорить… Несмотря на работу любила шить одежду для себя и родных, — рассказывает Ксения Самойлич, которая с семьей живет в Днепре. О начале полномасштабной войны она узнала из звонка невестки. Семья думала об эвакуации, но Ксения поняла, что может быть полезной дома.

— В это время в общий чат швейных курсов написала Марина, которая искала девушек готовых шить балаклавы для ТРО. Она уже шила одежду для военных в 2014 и 2015 годах и посещала раненых в госпитале. Местный бизнесмен предоставил нам помещение, а также вместе с друзьями закупил ткань на балаклавы и термобелье. Менее чем за месяц, на собственных бытовых машинках и оверлоках, мы сшили пять тысяч балаклав, и семьсот комплектов термобелья. Так и родилась «Швейная рота», которая начала вдохновлять девушек из других городов шить для защитников, — вспоминает Ксения.

Сейчас в «Швейной роте» более 700 мастериц и мастеров. Среди них профессиональные портнихи и портнихи, конструкторы одежды, владельцы швейных бизнесов, женщины и мужчины разных профессий, которые объединились ради помощи защитникам. Также есть цех-партнеров, которые помогают с пошивом адаптивной одежды.

О волонтерах со всех частей мира

Команда «Швейной роты» работает на волонтерских началах и предоставляет бесплатно адаптивную одежду не только раненым защитникам, но и гражданским, пострадавшим в результате российской агрессии. Они помогают волонтерам, медикам, стабилизационным пунктам на линии фронта, медицинским ротам, патронатной службе «Азова», эвакуационными автобусами и поездами. Закрывают запросы на необходимые вещи на фронте.

— Основное подразделение команды находится в Днепре, но мы практически полностью перешли на дистанционную работу. Закупаем ткань и фурнитуру, делаем крой и отправляем набор для пошива адаптивной одежды мастерицам. Они шьют и отправляют готовые изделия по нашим запросам напрямую к волонтерам. В месяц все вместе отшиваем около 5000 изделий. Особенностью готовых изделий от «Швейной роты» является упаковка. К каждому изделию мы добавляем обереги от Любови Салатян из Одессы, вкусности, детские рисунки и поделки. Также есть подразделения к которым можно приобщиться оффлайн. Они находятся не только в Украине, но и в Канаде, Польше, Англии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Норвегии, Чехии. Мы начали снимать и переводить мастер-классы по шитью адаптивной одежды на английском языке, чтобы к нам присоединялись мастера из других стран, ведь война в Украине не единственная в мире, наши знания будут полезны другим, — объясняет Ксения.

Сейчас важной частью работы «Швейной роты» является поиск финансирования для закупки материалов и швейной техники. Но есть те, кто помогает собственными силами, пример, Светлана Бойко из Одессы. Она отшила из своей ткани 231 изделие, сняла два мастер-класса по пошиву киберодяга и передала 15 рулонов ткани.

Помощь с улыбкой, или что такое «киберодяг»?

Необычность «Швейной роты» не только в их добром деле, но и в позитиве, с которым команда относится к своим изделиям. Например, к каждому изделию прилагают наклейку с индивидуальным названием: «кибертрусы», «сумка украинского воина», «киберхуди», «киберфутболки», «хлопчатобумажки». Это выглядит приятно и весело.

— Авторы всего, что есть в «Швейной роте» — все мы. Мы шили одновременно и на передовую, и в госпитале, поэтому была необходимость различать изделия. Так придумали, что на передовую мы шьем «бронеодежду», а в госпитале — «киберодяг». Какие-то названия, например, женское адаптивное нижнее белье — «хлопнянки», выбирали голосованием среди мастериц. Их придумала Татьяна Петренко из села Слобожанское (Харьковская область), — а вот «киберхуди» придумала Ксения. До этого были «киберкофты» без капюшона для лежачих раненых. Но оказалось, что ребята выходят на прогулки и капюшона очень не хватает.

Все чаще «Швейная рота» получает запросы на персональный киберодяг. Например, портниха из Полтавы перешила платье для раненого парамедика — девушка хотела почувствовать себя красивой на Пасху. Сейчас у команды есть запрос на адаптивные штаны для раненого жениха. Но чаще индивидуальные запросы обусловлены особенностями ранения, как, например, штаны-шорты и футболка-«безрукавка», чтобы иметь возможность одеть при ампутации.

Бок о бок к победе

Историй связанных с войной в «Швейной роте» много — грустных, веселых и трогательных. Как-то эвакуационный поезд, который вывозит раненых военных с фронта, попросил у мастериц подушки-косточки (чтобы зафиксировать раненые конечности). Изделия собирали отовсюду и отправили более 200 штук. А потом оказалось, что в эвакуациях нет адаптивной одежды для военных, да и постель после рейса не всегда можно отстирать от крови. За короткое время мастерицы и коллеги-волонтеры прислали столько помощи, что запаса хватило на всю весну. Да еще собрали средства на пошив мягких носилок для эвакуации раненых.

— Мы работаем удаленно и нам важно найти волонтеров, которые будут работать на месте. Например, в Черкассах мы передаем помощь раненым воинам через Оксану Гнатюк, которая начала свой путь волонтера, как парикмахер в госпитале. А сейчас она занимается всем — от обеспечения питьевой водой и одеждой до решения юридических вопросов и уходом за защитниками после выписки. Хрупкая женщина на своих плечах вывозит все, что нужно ее «котикам». В Трускавце случайно составили команду волонтеров. Руслана Карпов заказала адаптивную одежду для своего раненого брата. Мастерица «Швейной роты» из ее города как раз шила набор и мы попросили передать его Руслане. С тех пор женщины еженедельно ездят в госпиталь и вместе ухаживают за ребятами. А вот Анастасия Чеботарева из Киева сшила адаптивную одежду для детей больницы «Охматдет», которые пострадали в результате обстрелов.

Ксения считает, если бы они с Мариной не остались дома и не решили начать общее дело, если бы их не поддержали родные, друзья и совсем незнакомые мастерицы — не было бы команды «Швейной роты», которая бок о бок идет к нашей Победе.

Как заказать адаптивную одежду у «Швейной роты»

Если вы нуждаетесь в адаптивной одежде, то на общую гугл-форму объединения «Швейная рота» можно отправить запрос. Также по ссылке можно поддержать волонтеров и присоединиться к сбору средств для пошива адаптивной одежды

Ссылка на форму для запросов