Массовая вакцинация в Одессе: где можно привиться от COVID-19 на выходных

Сегодня, 21 августа, а также завтра, 22 августа, в Одессе продолжат работу пункты массовой вакцинации от коронавируса.

По сообщению пресс-службы Одесского горсовета, на этот раз в городе откроют восемь пунктов вакцинации. Они будут работать с 9:00 до 18:00 часов по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky, тел. (063) 322-95-53; ул. Семена Палия, 125-Б, ТЦ «DEPOt», 2-й этаж, тел. (048) 750-50-81, (048) 788-79-25, (048) 700-24-01; ул. Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом» (корпус «Космос», 3-й этаж), тел. 700-06-73, 788-97-04, 700-04-78, 700-06-85, 700-06-43, 700-06-47, 0732683953; парк Горького (вход со стороны улицы Героев Крут), тел. 700-06-73, 788-97-04, 700-04-78, 700-06-85, 700-06-43, 700-06-47, 0732683953; ул. Житомирская, 2, ЦПМСД №10, тел. 740-71-43, 740-73-55, 740-73-60; ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1, 740-71-43, 740-73-55, 740-73-60; пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье», тел. (073) 259 48 01; Международный аэропорт «Одесса», тел. 740-71-43, 740-73-55, 740-73-60.

Вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно обязательно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон.

Для первичной вакцинации в эти выходные предлагаются вакцины AstraZeneca (Италия) и CoronaVac (Китай), одобренные Всемирной организацией здравоохранения.

Вакцины Moderna и Comirnaty / Pfizer пока используются для ревакцинации.

Для удобства одесситов организована предварительная онлайн-запись на вакцинацию через систему Helsi. Подтверждение записи будет отправлено в СМС – его нужно показать при входе в пункт вакцинации.

Также получить консультацию и записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив своему семейному врачу или в регистратуру амбулатории.

Для максимальной защиты от COVID-19 необходимо введение двух доз вакцины. Все пациенты, которые получили прививки, будут приглашены на ревакцинацию согласно графику, после чего получат свидетельство о вакцинации международного образца.

Также в будние дни продолжают работать кабинеты вакцинации от COVID-19 во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы.

Напомним, по данным горсовета, в минувшие выходные, 14 и 15 августа, прививку от COVID-19 получили 12672 одессита, что является абсолютным рекордом для города.