Оффлайн-мессенджеры: как общаться, если нет интернета и мобильной связи

Мы привыкли, что вокруг нас полно интернета. Можно в любой момент воспользоваться бесплатным Wi-Fi в кафе или торговом центре. Мы не считаем мегабайты нашего мобильного трафика, потому что его хватает за глаза. Но что делать, если в какой-то момент все это закончится?

Давайте разберемся, как можно оставаться на связи с родными и близкими людьми, если телефон «вне сети».

Как работают оффлайн-месенджеры?

Все довольно просто. Телефоны могут связываться друг с другом напрямую через встроенный Wi-Fi или Bluetooth. Этот способ называют Mesh или ячеистой сетью.

Каждый телефон — это ячейка, которая берет на себя роль ретранслятора сигнала. Ваше сообщение будет передаваться от устройства к устройству, пока не достигнет нужного адресата. Это что-то вроде эстафеты.

Чем больше таких ячеек, тем шире будет сеть. В теории, если жители одного квартала установят себе оффлайн-мессенджеры, то сеть охватит весь квартал.

Какие возможности у оффлайн-мессенджеров?

Mesh связь идеально подходит для небольших групп людей, в местах, где есть проблемы со связью. За городом или в лесу, во время стихийных бедствий и блэкаутов. Протестующие в Гонконге и Алжире пользовались оффлайн-мессенджерами во время акций протеста, когда власти отключали интернет. Эти приложения незаменимы в зоне боевых действий, если разрушена инфраструктура.

Изначально, ячеистые сети разрабатывали американские военные для своих нужд. В 70-х годах прошлого века они экспериментировали с радиосвязью, чтобы у мобильных групп была возможность обмениваться сообщениями. Со временем, на смену громоздким радиоприемникам пришли другие технологии. Сейчас достаточно Wi-Fi или Bluetooth, чтобы оставаться на связи.

Mesh сеть работает, когда два или более смартфона находятся в пределах досягаемости друг друга. Покрытие зависит от уровня сигнала — примерное расстояние между двумя смартфонами составляет 100 метров.

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Какие есть оффлайн-мессенджеры?

Bridgefy (скачать для Android / iOS). Работает по Bluetooth, позволяет отправлять текстовые сообщения. Когда появляется интернет, может работать как обычный мессенджер. В приложении есть несколько режимов:

человек-человек (100 метров)

Mesh-режим (позволяет общаться по цепочке на неограниченные расстояния)

режим рассылки (можно отправить сообщение всем, кто рядом, даже если их нет в списке контактов — например, просьбу о помощи или важную информацию)

The Serval Mesh (скачать для Android). Работает через Wi-Fi, позволяет совершать звонки, обмениваться файлами и сообщениями в пещерах, под землей и во время чрезвычайных ситуаций. Можно использовать свой действующий номер телефона, чтобы знакомым людям было проще вас найти.

Briar (скачать для Android). Работает через Bluetooth и Wi-Fi. Разработан для активистов, журналистов и всех, кому нужен безопасный способ общения. Может подключаться к сети Tor, защищая пользователей от слежки.

Vojer (скачать iOS). Работает по протоколу Bluetooth и Wi-Fi. Можно отправлять голосовые сообщения, файлы и текст. Пользователи остаются анонимными и могут поменять никнейм в любое время. Приложение подтверждает доставку каждого сообщения. Даже если ячейка вышла из общей сети, сообщение будет доставлено, когда смартфон окажется поблизости.

Этими приложениями можно пользоваться в обычной жизни. Например, во время праздников и футбольных матчей, когда качество связи ухудшается из-за того, что все звонят друг другу. Mesh сеть позволяет создать свой небольшой круг общения.

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Фото: Geckoandfly, The Last Mile, CNet

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