Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Зазначається, що ця атака була дуже системною, нетривіальною та багаторівневою, тож перед повним відновленням фахівці мають ретельно протестувати сервіси на можливі вразливості.

«Ключове ворогу не вдалося: рух поїздів стабільний, вони курсують чітко, без затримок, і всі операційні процеси руху налагоджені в резервному форматі. Залізниця продовжує рух, незважаючи на фізичні атаки по інфраструктурі, не зупинити її і найпідлішими кібератаками», – повідомили у пресслужбі перевізника.

Як придбати квитки

Онлайн-продажі квитків стали недоступними 23 березня, і сьогодні, 24 березня, «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків через каси вокзалів.

На 24 і 25 березня активовано продаж міжнародних квитків у касах (зазвичай – тільки онлайн).

«У крайньому випадку, якщо ви не встигаєте придбати квиток через касу, прямуйте безпосередньо до поїзда. Наші поїзні бригади проінформовані, як оформляти ваш проїзд на місці (перепрошуємо заздалегідь, можуть не бути в наявності місця всіх класів, але прагнемо довезти всіх)», – зазначили в “Укрзалізниці”.

Як повернути квитки?

Усім, хто хоче повернути свій квиток на поїзд відправленням 24 березня, можна зробити це онлайн. Достатньо принаймні за годину до відправлення вашого рейсу надіслати на [email protected] скан-копію або чітке фото вашого квитка та контактний номер телефону.

«Ми опрацюємо заявку на повернення протягом 3 діб із моменту відновлення роботи систем», – ідеться в повідомленні.

Тих, хто планує поїздки пізніше 25 березня, в «Укрзалізниці» просять не штурмувати каси сьогодні. І обіцяють проінформувати пасажирів одразу після відновлення онлайн-сервісів.

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