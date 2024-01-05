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Малолетние одесситы с пистолетом избили и ограбили прохожих (видео)

Малолетние одесситы с пистолетом избили и ограбили прохожих (видео)

В Одессе подростки 16-17 лет напали на сверстников и, угрожая пистолетом, отобрали у них деньги и гаджеты. Родители пострадавших обратились в полицию. 

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В канун Нового года в одном из скверов Пересыпского района к четверо одесситов 16-17 лет подошли к двум незнакомым сверстникам и начали их избивать. Один из нападавших направил на пострадавших пистолет и приказал отдать имущество. Забрав кошелек с деньгами и сумку с мобильным телефоном, разбойники скрылись.

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Общую сумму похищенного правоохранители оценили более чем в 36 тыс. грн.

Пострадавшие рассказали о нападении родителям, а они вызвали полицию. Через несколько дней подозреваемых задержали. Во время обысков в их квартирах полицейские обнаружили часть похищенного имущества и пистолет, похожий на пневматический.

Всем участникам нападения сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Если вину подростков докажут, им грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что в поселке Ивановка подростки на Аллее славы устроили отдых и планировали справить нужду в месте чествования погибших воинов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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