Смерть роженицы и младенца в Одесской области: что рассказали в больнице

Об этом пишет в Facebook информационный паблик «Балта Today».

По словам гендиректора больницы Александра Карпенко, скорая доставила в медучреждение 41-летнюю женщину, которая находилась на пятом месяце беременности, утром 15 февраля.

У женщины наблюдалась высокая температура, слабость, ломота. По всей вероятности, какая-то респираторная вирусная инфекция вызвала двустороннее воспаление легких, рассказал врач.

Спустя некоторое время состояние роженицы ухудшилось. Сатурация упала до 80, появилась одышка. Ее перевели в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В этот момент начались судороги. Кроме того, медики зафиксировали падение пульса у плода и приняли решение срочно сделать кесарево сечение, что и было сделано. Но через 20 минут после операции у женщины остановилось сердце. Ребенок умер еще раньше.

«К сожалению, на этом сроке беременности плод полностью зависит от состояния матери. Спасти его при всем желании мы не могли»,

– сокрушается руководитель больницы.

Предварительная причина смерти беременной – тромбоэмболия легочной артерии, но точную причину установят специалисты.

Назначено расследование.

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