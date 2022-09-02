Глава области Максим Марченко поздравил одесситов с Днем города (видео)

Поздравляю одесситов с Днем города. Сегодня это праздник каждого кто родился и вырос в Одессе. Кто приехал сюда когда-то и остался навсегда.

В исторической биографии Одессы много сложных и в тоже время ярких страниц. Но сегодня я хочу поблагодарить всех и каждого за то, что обороняете и отстаивает Одессу.

Уверен, что город и дальше будет развиваться благодаря его жителям: работящим, искренним в помыслах и честным в действиях. А самое главное – верным своей стране и готовым отстаивать ее с оружием в руках на поле боя или поддерживая вооруженные силы в тылу.

Уважаемые одесситы в этот праздничный день желаю вам мирного неба, спокойного настоящего и счастливого будущего.

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