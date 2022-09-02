С Днем рождения, Одесса: как поздравил город мэр Геннадий Труханов (видео)

Сегодня, 2 сентября, Одесса отмечает свой День рождения. Мэр города Геннадий Труханов подготовил по этому поводу праздничное видеообращение.

Городской голова поздравил одесситов и отметил, что Одесса всегда была городом свободных людей и отличалась уникальной самобытностью и всегда привлекала туристов и талантливых людей.

«Но среди так называемых поклонников нашего города оказались злодеи, варвары и нелюди, которые почему-то решили, что Одесса им по зубам. С первых дней войны одесситы с оружием в руках пошли отстаивать независимость нашей страны и ее территориальную целостность, защищать свободу, которая всегда была нашей наивысшей ценностью»,

– сказал Труханов.

Также он обратился к российским оккупантам на чисто одесском языке, а обращаясь к одесситам, выразил уверенность в нашей скорой победе.

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