Война, день 744-й: если россия прорвется к Одессе, на ее защиту отправят войска НАТО — Макрон

Вражеская атака 8 марта

В ночь на 8 марта враг применил одну зенитную управляемую ракету С-300, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 37 ударных «Shahed».

33 «шахеда» уничтожены в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

В Одесской области во время ночной дроновой атаки уничтожено 18 «шахедов», поврежден инфраструктурный объект, здания которого длительное время законсервированы. На открытой местности произошел пожар, который оперативно ликвидирован.

Информации о раненых нет.

Макрон не исключает отправку западных армий в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с парламентскими партиями заявил, что отправка войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу.

Макрон подтвердил им, что не намерен устанавливать «никаких ограничений» или «никаких красных линий» в отношении поддержки со стороны Франции, цитирует издание L’Independant.

Как сообщил представитель коммунистической партии Фабьен Руссель, Макрон показывал парламентариям карты возможных направлений ударов россиян в Украине.

«Макрон упомянул сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева», — отметил политик.

Коротко о ситуации на фронте

За прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 складу горюче-смазочных материалов противника.

Потери врага на утро 8 марта 2024

Украинские военные за сутки ликвидировали: