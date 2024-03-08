Война, день 744-й: если россия прорвется к Одессе, на ее защиту отправят войска НАТО — Макрон

Начались семьсот сорок четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. На фронте оккупанты несмотря на огромные потери постоянно пытаются наступать. Также не прекращается террор мирного населения.
Вражеская атака 8 марта
В ночь на 8 марта враг применил одну зенитную управляемую ракету С-300, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 37 ударных «Shahed».
33 «шахеда» уничтожены в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
В Одесской области во время ночной дроновой атаки уничтожено 18 «шахедов», поврежден инфраструктурный объект, здания которого длительное время законсервированы. На открытой местности произошел пожар, который оперативно ликвидирован.
Информации о раненых нет.
Макрон не исключает отправку западных армий в Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с парламентскими партиями заявил, что отправка войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу.
Макрон подтвердил им, что не намерен устанавливать «никаких ограничений» или «никаких красных линий» в отношении поддержки со стороны Франции, цитирует издание L’Independant.
Как сообщил представитель коммунистической партии Фабьен Руссель, Макрон показывал парламентариям карты возможных направлений ударов россиян в Украине.
«Макрон упомянул сценарий, который может инициировать интервенцию: продвижение фронта в сторону Одессы или в сторону Киева», — отметил политик.
Коротко о ситуации на фронте
За прошедшие сутки произошло 86 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 складу горюче-смазочных материалов противника.
Потери врага на утро 8 марта 2024
Украинские военные за сутки ликвидировали:
- около 880 человек личного состава врага,
- 11 танков,
- 19 боевых бронированных машин,
- 25 артиллерийских систем,
- 2 РСЗО,
- 3 средства ПВО,
- 35 БПЛА,
- 75 единиц авто.