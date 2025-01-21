Об этом сообщает Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.

Ученые Центра прогнозирования космической погоды также не видят сильных магнитных бурь в ближайшие три дня. По их прогнозу, на Солнце будут происходить возмущения, которые не станут влиять на состояние метеозависимых людей, их значение не достигнет даже К-индекса 3, который означает магнитную бурю с минимальным влиянием на Землю.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.

Как известно, магнитные бури обладают способностью влиять на атмосферное давление, поэтому в эти дни некоторые люди могут чувствовать себя хуже. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, важно больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций. В этот период рекомендуется пить достаточное количество воды, ограничить употребление кофеина и алкоголя, а также придерживаться легкой диеты, богатой витаминами и микроэлементами.

Полезно также проводить время на свежем воздухе и избегать перегрузок. Если у вас есть проблемы со здоровьем, то лучше проконсультироваться с врачом.







