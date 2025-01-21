Про це повідомляє Одеська обсерваторія Радіоастрономічного інституту НАН України.

Учені Центру прогнозування космічної погоди також не бачать сильних магнітних бур у найближчі три дні. За їхнім прогнозом, на Сонці відбуватимуться збурення, які не впливатимуть на стан метеозалежних людей, їхнє значення сягне К-індексу 3, який означає магнітну бурю з мінімальним впливом на Землю.

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Магнітна буря – явище, спричинене постійними спалахами та вибухами на Сонці, внаслідок яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема й до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.

Як відомо, магнітні бурі мають здатність впливати на атмосферний тиск, тому в ці дні деякі люди можуть почуватися гірше. У деяких людей вони здатні викликати головний біль, втому, безсоння, дратівливість, зниження концентрації та загальне погіршення самопочуття.

Як зменшити вплив магнітних бур

Щоб зменшити вплив магнітних бур, важливо більше відпочивати й уникати стресових ситуацій. У цей період рекомендується пити достатню кількість води, обмежити вживання кофеїну та алкоголю, а також дотримуватися легкої дієти, багатої на вітаміни та мікроелементи.

Корисно також проводити час на свіжому повітрі та уникати перевантажень. Якщо у вас є проблеми зі здоров’ям, то краще проконсультуватися з лікарем.