Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: заштормит ли в понедельник 5 июня

Магнитные бури: заштормит ли в понедельник 5 июня

По прогнозам специалистов, в июне нас ждет еще не менее четырех магнитных бурь разной мощности. Но сегодняшний понедельник, 5 июня 2023 года, нельзя назвать сильно неблагоприятным в геомагнитном плане.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидаются отдельные возмущенные периоды – небольшие предвестники предстоящей бури.

Предварительно, геомагнитный шторм возможен во вторник, 6 июня. Также однодневные и слабые по силе магнитные бури прогнозируют на 10 и 16 июня.

При этом следует помнить, что Солнце непостоянно и пик его активности может меняться.

Как влияют на людей магнитные бури

Магнитные бури – это последствия повреждения магнитного поля Земли, вызывающие вспышки на Солнце. Их влияние на наше здоровье очень индивидуально. Наиболее уязвимы перед этими явлениями метеозависимые, пожилые, хронически больные люди, а также беременные женщины.

Некоторые могут очень страдать в течение колебаний магнитного поля, а кто-то чувствует себя по-прежнему. У людей с особо повышенной чувствительностью может болеть голова, развиться мигрень, «прыгать» давление и ухудшатся свертываемость крови.

Как защититься от магнитных бурь

Чтобы свести к минимуму негативные последствия магнитных штормов, соблюдайте правила здорового образа жизни:

  • пейте больше воды, зеленого и травяного чая, а употребление кофе, алкоголя и энергетиков ограничьте;
  • ешьте больше сезонных продуктов и меньше жирной, жареной, мучной и острой пищи;
  • откажитесь от курения сигарет и кальяна;
  • регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном;
  • увеличьте физическую активность. Займитесь зарядкой или как минимум чаще ходите пешком;
  • проводите больше времени на свежем воздухе;
  • перед сном принимайте контрастный душ;
  • постарайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время, в том числе и на выходных;
  • постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить