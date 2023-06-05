Магнитные бури: заштормит ли в понедельник 5 июня

По прогнозам специалистов, в июне нас ждет еще не менее четырех магнитных бурь разной мощности. Но сегодняшний понедельник, 5 июня 2023 года, нельзя назвать сильно неблагоприятным в геомагнитном плане.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидаются отдельные возмущенные периоды – небольшие предвестники предстоящей бури.

Предварительно, геомагнитный шторм возможен во вторник, 6 июня. Также однодневные и слабые по силе магнитные бури прогнозируют на 10 и 16 июня.

При этом следует помнить, что Солнце непостоянно и пик его активности может меняться.

Как влияют на людей магнитные бури

Магнитные бури – это последствия повреждения магнитного поля Земли, вызывающие вспышки на Солнце. Их влияние на наше здоровье очень индивидуально. Наиболее уязвимы перед этими явлениями метеозависимые, пожилые, хронически больные люди, а также беременные женщины.

Некоторые могут очень страдать в течение колебаний магнитного поля, а кто-то чувствует себя по-прежнему. У людей с особо повышенной чувствительностью может болеть голова, развиться мигрень, «прыгать» давление и ухудшатся свертываемость крови.

Как защититься от магнитных бурь

Чтобы свести к минимуму негативные последствия магнитных штормов, соблюдайте правила здорового образа жизни:

пейте больше воды, зеленого и травяного чая, а употребление кофе, алкоголя и энергетиков ограничьте;

ешьте больше сезонных продуктов и меньше жирной, жареной, мучной и острой пищи;

откажитесь от курения сигарет и кальяна;

регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном;

увеличьте физическую активность. Займитесь зарядкой или как минимум чаще ходите пешком;

проводите больше времени на свежем воздухе;

перед сном принимайте контрастный душ;

постарайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время, в том числе и на выходных;

постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах.