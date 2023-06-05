Магнитные бури: заштормит ли в понедельник 5 июня

По прогнозам специалистов, в июне нас ждет еще не менее четырех магнитных бурь разной мощности. Но сегодняшний понедельник, 5 июня 2023 года, нельзя назвать сильно неблагоприятным в геомагнитном плане.
По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидаются отдельные возмущенные периоды – небольшие предвестники предстоящей бури.
Предварительно, геомагнитный шторм возможен во вторник, 6 июня. Также однодневные и слабые по силе магнитные бури прогнозируют на 10 и 16 июня.
При этом следует помнить, что Солнце непостоянно и пик его активности может меняться.
Как влияют на людей магнитные бури
Магнитные бури – это последствия повреждения магнитного поля Земли, вызывающие вспышки на Солнце. Их влияние на наше здоровье очень индивидуально. Наиболее уязвимы перед этими явлениями метеозависимые, пожилые, хронически больные люди, а также беременные женщины.
Некоторые могут очень страдать в течение колебаний магнитного поля, а кто-то чувствует себя по-прежнему. У людей с особо повышенной чувствительностью может болеть голова, развиться мигрень, «прыгать» давление и ухудшатся свертываемость крови.
Как защититься от магнитных бурь
Чтобы свести к минимуму негативные последствия магнитных штормов, соблюдайте правила здорового образа жизни:
- пейте больше воды, зеленого и травяного чая, а употребление кофе, алкоголя и энергетиков ограничьте;
- ешьте больше сезонных продуктов и меньше жирной, жареной, мучной и острой пищи;
- откажитесь от курения сигарет и кальяна;
- регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном;
- увеличьте физическую активность. Займитесь зарядкой или как минимум чаще ходите пешком;
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- перед сном принимайте контрастный душ;
- постарайтесь засыпать и просыпаться в одно и то же время, в том числе и на выходных;
- постарайтесь меньше нервничать, не участвуйте в конфликтах.