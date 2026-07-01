Ключевые моменты:

Сегодня, 1 июля, полноценной бури не ожидается, но из-за умеренных колебаний возможен легкий дискомфорт.

Весь второй летний месяц в целом обещает быть спокойным.

Для защиты организма врачи советуют временно снизить нагрузки, отказаться от кофе и алкоголя, а также наладить режим сна.

Штормить не будет, но расслабляться рано

По данным сервиса Meteoagent, который публикует прогнозы геомагнитной активности на основе информации мировых центров космической погоды, сегодня, 1 июля, ожидаются умеренные колебания магнитного поля Земли. До уровня магнитной бури эти показатели не дотягивают.

Специалисты напоминают, что для полноценной магнитной бури нужны более мощные вспышки. Поэтому 1 июля серьезных геомагнитных штормов не прогнозируется, хотя метеочувствительные люди могут ощущать усталость, сонливость, головную боль или перепады настроения.

Когда ждать геомагнитных всплесков в июле

Предварительный прогноз на июль показывает, что второй летний месяц не принесет большого количества сильных геомагнитных штормов. По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, настоящая магнитная буря возможна лишь 22 июля. Незначительные и кратковременные колебания магнитосферы также прогнозируют на 1, 8, 9 и 23 июля.

Конечно, это лишь предварительный «план Солнца» на месяц, и в реальности все еще может измениться. Наша звезда непредсказуема, поэтому если вы сильно реагируете на такие перепады, лучше просто время от времени проверять свежие прогнозы на ближайшие дни, чтобы возможный шторм не застал вас врасплох.

Что представляют собой магнитные бури и как защититься в «беспокойные» дни

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов заряженных частиц, которые достигают магнитосферы Земли. Когда эти потоки сталкиваются с защитным полем нашей планеты, возникают геомагнитные колебания, способные влиять на самочувствие чувствительных людей.

Полностью избежать воздействия геомагнитных возмущений невозможно, однако врачи советуют помочь организму легче перенести такие периоды.

В дни повышенной солнечной активности рекомендуется:

соблюдать режим сна и отдыха;

пить достаточное количество воды;

больше времени проводить на свежем воздухе;

по возможности отказаться от алкоголя и сократить употребление кофе;

избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок;

людям с хроническими заболеваниями – иметь при себе необходимые лекарства и соблюдать рекомендации лечащего врача.

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