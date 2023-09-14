Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: прогноз на 14 сентября

Магнитные бури: прогноз на 14 сентября

Как сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в четверг, 14 сентября, прогнозируются отдельные возмущенные периоды.

В тоже время, по данным meteoprog, 14 сентября ожидается самый мощный в этом месяце всплеск солнечной активности.

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Если возмущенные потоки солнечного ветра при значительных скоростях и плотностях потока взаимодействуют с магнитосферой Земли, то образуются магнитные бури. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней и бывают разными по уровню интенсивности.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Как уберечься от магнитных бурь

В дни предполагаемой бури соблюдайте следующие правила:

  • откажитесь от жирной, мучной, острой пищи и фастфуда. Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, зелени, орехов, рыбы;
  • пейте не меньше 1,5 литра жидкости в сутки, в том числе в виде чая и компотов;
  • в опасные дни откажитесь от кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь меньше курить;
  • увеличьте физическую активность, делайте зарядку;
  • проводите больше времени на улице, больше ходите пешком;
  • регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном;
  • займитесь хобби или любым приятным делом, пообщайтесь с животными;
  • избегайте стрессов, не участвуйте в конфликтах;
  • ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки. Для более крепкого сна попробуйте засыпать в берушах;
  • если же самочувствие сильно ухудшилось, по возможности отдохните.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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