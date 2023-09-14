Магнитные бури: прогноз на 14 сентября

Как сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в четверг, 14 сентября, прогнозируются отдельные возмущенные периоды.
В тоже время, по данным meteoprog, 14 сентября ожидается самый мощный в этом месяце всплеск солнечной активности.
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Если возмущенные потоки солнечного ветра при значительных скоростях и плотностях потока взаимодействуют с магнитосферой Земли, то образуются магнитные бури. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней и бывают разными по уровню интенсивности.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Как уберечься от магнитных бурь
В дни предполагаемой бури соблюдайте следующие правила:
- откажитесь от жирной, мучной, острой пищи и фастфуда. Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, зелени, орехов, рыбы;
- пейте не меньше 1,5 литра жидкости в сутки, в том числе в виде чая и компотов;
- в опасные дни откажитесь от кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь меньше курить;
- увеличьте физическую активность, делайте зарядку;
- проводите больше времени на улице, больше ходите пешком;
- регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном;
- займитесь хобби или любым приятным делом, пообщайтесь с животными;
- избегайте стрессов, не участвуйте в конфликтах;
- ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки. Для более крепкого сна попробуйте засыпать в берушах;
- если же самочувствие сильно ухудшилось, по возможности отдохните.