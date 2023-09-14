Магнітні бурі: прогноз на 14 вересня

Як повідомили в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, у четвер, 14 вересня, прогнозуються окремі періоди обурення.
У той же час, за даними meteoprog, 14 вересня очікується найпотужніший сплеск сонячної активності.
Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами Сонце. Якщо обурені потоки сонячного вітру при значних швидкостях і щільності потоку взаємодіють із магнітосферою Землі, утворюються магнітні бурі. Вони тривають від кількох годин за кілька днів і бувають різними за рівнем інтенсивності.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль в серці,
- слабкість та сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- Загострення хронічних захворювань.
Як уберегтися від магнітних бур
У дні передбачуваної бурі дотримуйтесь наступних правил:
- відмовтеся від жирної, борошної, гострої їжі та фастфуду. Їжте більше сезонних овочів та фруктів, зелені, горіхів, риби;
- пийте не менше 1,5 літра рідини на добу, у тому числі у вигляді чаю та компотів;
- у небезпечні дні відмовтеся від кави, алкоголю та енергетиків, постарайтеся менше курити;
- збільште фізичну активність, робіть зарядку;
- проводіть більше часу на вулиці, більше ходіть пішки;
- регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном;
- займіться хобі або будь-якою приємною справою, поспілкуйтеся з тваринами;
- уникайте стресів, не беріть участь у конфліктах;
- лягайте спати в той самий час, спіть не менше 7 годин на добу. Для міцнішого сну спробуйте засипати в берушах;
- якщо самопочуття сильно погіршилося, по можливості відпочиньте.