Магнітні бурі: прогноз на 14 вересня

Як повідомили в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, у четвер, 14 вересня, прогнозуються окремі періоди обурення.

У той же час, за даними meteoprog, 14 вересня очікується найпотужніший сплеск сонячної активності.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами Сонце. Якщо обурені потоки сонячного вітру при значних швидкостях і щільності потоку взаємодіють із магнітосферою Землі, утворюються магнітні бурі. Вони тривають від кількох годин за кілька днів і бувають різними за рівнем інтенсивності.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль в серці,

слабкість та сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

Загострення хронічних захворювань.

Як уберегтися від магнітних бур

У дні передбачуваної бурі дотримуйтесь наступних правил:

відмовтеся від жирної, борошної, гострої їжі та фастфуду. Їжте більше сезонних овочів та фруктів, зелені, горіхів, риби;

пийте не менше 1,5 літра рідини на добу, у тому числі у вигляді чаю та компотів;

у небезпечні дні відмовтеся від кави, алкоголю та енергетиків, постарайтеся менше курити;

збільште фізичну активність, робіть зарядку;

проводіть більше часу на вулиці, більше ходіть пішки;

регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном;

займіться хобі або будь-якою приємною справою, поспілкуйтеся з тваринами;

уникайте стресів, не беріть участь у конфліктах;

лягайте спати в той самий час, спіть не менше 7 годин на добу. Для міцнішого сну спробуйте засипати в берушах;

якщо самопочуття сильно погіршилося, по можливості відпочиньте.