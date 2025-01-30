По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в четверг, 30 января, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Такой же прогноз дает ресурс Meteoagent, мониторящий солнечную активность и колебания магнитного поля Земли.

Стоит отметить, что все прогнозы ученых — предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Выбор редакции: В Одессе пройдут бесплатные концерты и мастер-классы: афиша города на 28-30 января

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

К-индекс – это показатель, характеризующий геомагнитную активность и классифицирующий геомагнитные бури. Описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала. Индекс, введенный Юлиусом Бартельсом в 1938 году, представляет собой значение от 0 до 9 для каждого трехчасового интервала (0-3, 3-6, 6-9 и т. д.) мирового времени.

Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.

Советы для метеочувствительных, которые помогут максимально облегчить ваше состояние: