Все события как всегда — бесплатные, кое-где вас попросят сделать благотворительный взнос и зарегистрироваться. Хороших и плодотворных вам выходных.
Что: Казимеж – еврейский район Кракова
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 28 января, 18:00
Что: Лекция «Загадки Брейгеля»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского, Музей Украинской книги
Когда: 29 января, 15:00
Что: Мастер класс «В поисках гармонии: мир мандал»
Где: Преображенская, тридцать пятая, б-ка N1
Когда: 29 января, 13:00
Регистрация
Что: Концерт, посвященный памяти преподавателя Николая Повзуна
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 29 января, 18:00
Благотворительный взнос
Что: Мастер-класс «Ангел-оберег: сила традиций и единства»
Где: Торговая, 32
Когда: 30 января, 17:00