За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у четвер, 30 січня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Такий самий прогноз дає ресурс Meteoagent, що моніторить сонячну активність і коливання магнітного поля Землі.
Варто зазначити, що всі прогнози вчених – попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.
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Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.
К-індекс – це показник, що характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі. Описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом тригодинного інтервалу. Індекс, запроваджений Юліусом Бартельсом 1938 року, являє собою значення від 0 до 9 для кожного тригодинного інтервалу (0-3, 3-6, 6-9 і т. д.) світового часу.
Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що залежить від спалахів на Сонці. Невеликі магнітні коливання майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – вже відчуваються.
Поради для метеочутливих, які допоможуть максимально полегшити ваш стан:
- дотримуйтесь режиму дня та харчування;
- не вживайте гостре, солоне, жирне, алкоголь і знизьте кількість кави;
- гуляйте на свіжому повітрі;
- уникайте конфліктів і стресових ситуацій.