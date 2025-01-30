

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у четвер, 30 січня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Такий самий прогноз дає ресурс Meteoagent, що моніторить сонячну активність і коливання магнітного поля Землі.

Варто зазначити, що всі прогнози вчених – попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Магнітні бурі – це енергетичні викиди, які утворюються внаслідок різноманітних вибухів і сплесків на Сонці і зі свого боку спричиняють підвищення геомагнітної активності на Землі.

К-індекс – це показник, що характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі. Описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом тригодинного інтервалу. Індекс, запроваджений Юліусом Бартельсом 1938 року, являє собою значення від 0 до 9 для кожного тригодинного інтервалу (0-3, 3-6, 6-9 і т. д.) світового часу.

Бурі різняться за своєю інтенсивністю, що залежить від спалахів на Сонці. Невеликі магнітні коливання майже не відчутні і класифікуються за значенням К-індексу 2 або 3. Бурі з К-індексом 4 – вже відчуваються.

Поради для метеочутливих, які допоможуть максимально полегшити ваш стан: