Магнитные бури: что ждать от солнечной активности сегодня

Во вторник, 3 декабря, магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.
По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, во вторник, 3 декабря, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.
Магнитные бури различают по мощности — есть слабые, умеренные и мощные. Стандартная классификация – по К-индексу. До К-индекса 4 – это слабые и умеренные бури, которые большинство людей на планете не чувствует.
Все бури выше К-индекса 5 – это бури красного уровня. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря. Такие бури могут влиять на самочувствие людей, приводить к нарушению работы спутников, GPRS, мобильной и радиосвязи. А еще – вызвать полярные сияния.
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, декабрь будет относительно спокойным месяцем в геомагнитном плане: ожидается несколько умеренных магнитных бурь и одна сильная.
Как поддержать организм в дни магнитных бурь
- Полноценно высыпаться, ложиться и просыпаться в одно и то же время.
- Сбалансировано питаться, отдавая предпочтение свежим овощам и фруктам, зелени, легкой и питательной пище.
- Соблюдать водный баланс и пить достаточно воды.
- Отказаться от энергетиков, большого количества кофе, жирной и вредной пищи, алкоголя и сигарет.
- Гулять на свежем воздухе и проветривать помещение.
- Утром делать зарядку, принимать контрастный душ.
- Отказаться от чрезмерных физических нагрузок.
- Снизить психоэмоциональное напряжение: избегать ссор, стрессов.
- При ухудшении самочувствия обращаться к врачу.