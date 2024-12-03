Магнітні бурі: що чекати від сонячної активності сьогодні

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у вівторок, 3 грудня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Магнітні бурі розрізняють за потужністю – є слабкі, помірні та потужні. Стандартна класифікація – за К-індексом. До К-індексу 4 – це слабкі та помірні бурі, які більшість людей на планеті не відчуває.

Усі бурі вище К-індексу 5 – це бурі червоного рівня. Що вищий показник – то сильніша магнітна буря. Такі бурі можуть впливати на самопочуття людей, призводити до порушення роботи супутників, GPRS, мобільного та радіозв’язку. А ще – викликати полярні сяйва.

За даними супутникових систем NOAA, TESIS і міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, грудень буде відносно спокійним місяцем у геомагнітному плані: очікується кілька помірних магнітних бур і одна сильна.

Як підтримати організм у дні магнітних бур