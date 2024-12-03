Новини Одеси та Одеської області

Магнітні бурі: що чекати від сонячної активності сьогодні

Магнітні бурі: що чекати від сонячної активності сьогодні

У вівторок, 3 грудня, магнітних бур не очікується. За останні 24 години сонячна активність була на низькому рівні.

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у вівторок, 3 грудня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Магнітні бурі розрізняють за потужністю – є слабкі, помірні та потужні. Стандартна класифікація – за К-індексом. До К-індексу 4 – це слабкі та помірні бурі, які більшість людей на планеті не відчуває.

Усі бурі вище К-індексу 5 – це бурі червоного рівня. Що вищий показник – то сильніша магнітна буря. Такі бурі можуть впливати на самопочуття людей, призводити до порушення роботи супутників, GPRS, мобільного та радіозв’язку. А ще – викликати полярні сяйва.

За даними супутникових систем NOAA, TESIS і міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, грудень буде відносно спокійним місяцем у геомагнітному плані: очікується кілька помірних магнітних бур і одна сильна.

Як підтримати організм у дні магнітних бур

  • Повноцінно висипатися, лягати і прокидатися в один і той же час.
  • Збалансовано харчуватися, віддаючи перевагу свіжим овочам та фруктам, зелені, легкій та поживній їжі.
  • Дотримуватися водного балансу і пити достатньо води.
  • Відмовитися від енергетиків, великої кількості кави, жирної та шкідливої ​​їжі, алкоголю та цигарок.
  • Гуляти на свіжому повітрі та провітрювати приміщення.
  • Вранці робити зарядку, приймати контрастний душ.
  • Відмовитись від надмірних фізичних навантажень.
  • Зменшити психоемоційну напругу: уникати сварок, стресів.
  • При погіршенні самопочуття звертатися до лікаря.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk