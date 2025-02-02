Такой прогноз солнечной и геомагнитной активности опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.
Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов. Большинство людей в дни магнитных бурь жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:
- заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
- помнить о здоровом образе жизни, гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
- полноценно отдыхать и спать ночью (для взрослых людей это около 8 часов в сутки);
- пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.
Вас также может заинтересовать:
- Рецепты из бабушкиного сундука, или как создать дома праздник с помощью выпечки;
- Как в Одесской области готовят капусту со шкварками: особый рецепт и секрет приготовления;
- Тыква в сметанном соусе с чесноком: рецепт простого и очень вкусного блюда.