Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы, для различения магнитных бурь. Колебания в диапазоне от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли.
Любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые больше всего могут повлиять на жизнь человека и привести к снижению общего самочувствия. Кроме того, во время магнитных бурь высокого уровня, такие источники связи, как башни сотовой связи, спутники, радиочастоты и GPRS, могут испытывать сбои в работе.
Во время магнитных бурь, которые достигают К-индекса 7 или 8, можно наблюдать полярные сияния.
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Советы во время магнитных бурь
Медики рекомендуют в эти дни быть особенно внимательными к своему здоровью:
- Придерживайтесь правильного режима сна, избегайте переутомления.
- Пейте больше воды, ограничьте потребление кофе и алкоголя.
- Употребляйте продукты, богатые калием и магнием (бананы, орехи, зеленые овощи).
- Проводите больше времени на свежем воздухе, избегайте стрессовых ситуаций.