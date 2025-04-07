Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Для розрізнення магнітних бур використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси, для розрізнення магнітних бур. Коливання в діапазоні від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі.

Будь-які магнітні бурі, що перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини і призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв’язку, як вежі стільникового зв’язку, супутники, радіочастоти і GPRS, можуть зазнавати збоїв у роботі.

Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Поради під час магнітних бур

Медики рекомендують у ці дні бути особливо уважними до свого здоров’я:

Дотримуйтеся правильного режиму сну, уникайте перевтоми.

Пийте більше води, обмежте споживання кави та алкоголю.

Вживайте продукти, багаті калієм і магнієм (банани, горіхи, зелені овочі).

Проводьте більше часу на свіжому повітрі, уникайте стресових ситуацій.