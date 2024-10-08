Магнитные бури: будет ли Солнце активным во вторник, 8 октября

По прогнозам специалистов, сегодня ожидаются отдельные периоды повышенной геомагнитной активности, или слабая магнитная буря.
По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, во вторник, 8 октября, ожидается солнечная активность К-индекса 4 (желтый уровень).
Регулярные взрывы и вспышки на Солнце провоцируют выброс в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных быстро двигаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.
Все бури имеют классификацию – от К-индекса 1 до К-индекса 9. Чем выше уровень К-индекса, тем сильнее буря.
Все бури с пометками от К-индекс 5 – это бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека и вызывать проблемы со здоровьем. Среди других проблем – сбой в работе спутников, радиочастот, источников связи.
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В то же время следует отметить, что прогнозы экспертов только предварительные и могут изменяться в зависимости от солнечной активности.
Как подготовиться к магнитным бурям
- Контролируйте давление: особенно важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Пейте больше воды: увлажнение помогает облегчить общее состояние.
- Сбалансируйте питание: употребляйте больше продуктов, богатых магнием и калием, таких как орехи, овощи и бананы.
- Избегайте стресса: во время бурь эмоциональная нестабильность может усиливаться.
- Отдыхайте: больше сна и отдыха поможет организму справиться с влиянием магнитной активности.