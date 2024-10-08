Магнитные бури: будет ли Солнце активным во вторник, 8 октября

По информации Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, во вторник, 8 октября, ожидается солнечная активность К-индекса 4 (желтый уровень).

Регулярные взрывы и вспышки на Солнце провоцируют выброс в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных быстро двигаться в пространстве. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.

Все бури имеют классификацию – от К-индекса 1 до К-индекса 9. Чем выше уровень К-индекса, тем сильнее буря.

Все бури с пометками от К-индекс 5 – это бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека и вызывать проблемы со здоровьем. Среди других проблем – сбой в работе спутников, радиочастот, источников связи.

В то же время следует отметить, что прогнозы экспертов только предварительные и могут изменяться в зависимости от солнечной активности.

Как подготовиться к магнитным бурям