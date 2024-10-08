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Магнітні бурі: чи буде Сонце активним у вівторок, 8 жовтня

Магнітні бурі: чи буде Сонце активним у вівторок, 8 жовтня

За прогнозами фахівців, сьогодні очікуються окремі періоди підвищеної геомагнітної активності, або слабка магнітна буря.

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у вівторок, 8 жовтня, очікується сонячна активність К-індексу 4 (жовтий рівень).

Регулярні вибухи і спалахи на Сонці провокують викид у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), здатних швидко рухатися в просторі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.

Усі бурі мають класифікацію – від К-індексу 1 до К-індексу 9. Що вищий рівень К-індексу, то сильніша буря.

Усі бурі з позначками від К-індекс 5 – це бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини та спричиняти проблеми зі здоров’ям. Серед інших проблем – збій у роботі супутників, радіочастот, джерел зв’язку.

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Водночас слід зазначити, що прогнози експертів лише попередні та можуть змінюватися залежно від сонячної активності.

Як підготуватися до магнітних бурях

  • Контролюйте тиск: особливо важливо для людей з серцево-судинними захворюваннями.
  • Пийте більше води: зволоження допомагає полегшити загальний стан.
  • Збалансуйте харчування: вживайте більше продуктів, багатих магнієм і калієм, таких як горіхи, овочі та банани.
  • Уникайте стресу: під час бур емоційна нестабільність може посилюватися.
  • Відпочивайте: більше сну та відпочинку допоможе організму впоратися з впливом магнітної активності.
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