Магнітні бурі: чи буде Сонце активним у вівторок, 8 жовтня

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у вівторок, 8 жовтня, очікується сонячна активність К-індексу 4 (жовтий рівень).

Регулярні вибухи і спалахи на Сонці провокують викид у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), здатних швидко рухатися в просторі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітною або сонячною бурею.

Усі бурі мають класифікацію – від К-індексу 1 до К-індексу 9. Що вищий рівень К-індексу, то сильніша буря.

Усі бурі з позначками від К-індекс 5 – це бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини та спричиняти проблеми зі здоров’ям. Серед інших проблем – збій у роботі супутників, радіочастот, джерел зв’язку.

Водночас слід зазначити, що прогнози експертів лише попередні та можуть змінюватися залежно від сонячної активності.

Як підготуватися до магнітних бурях