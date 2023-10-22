Магнитная буря: ждать ли 22 октября

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 22 октября 2023 года, возможна повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды. Однако этот геомагнитный «шторм», как ожидается, будет слабым.

По прогнозам, достаточно сильная магнитная буря нас ждет 29-30 октября.

Магнитные бури: основные симптомы

Стоит отметить, что влияние магнитных бурь на организм еще не совсем изучено. Чаще всего на ухудшение самочувствия в такие периоды жалуются пожилые и метеозависимые люди, беременные женщины, обладатели хронических заболеваний.

Признаки недомогания во время магнитной бури очень индивидуальны и проявляются по-разному. Самые частые симптомы:

головная боль, мигрень;

тошнота;

головокружение;

повышенное или пониженное давление;

бессонница;

обострение хронических заболеваний;

боль в мышцах и суставах;

сильная усталость.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

Чтобы опасный период прошел для вас незаметно, соблюдайте такие несложные правила:

ешьте меньше тяжелой, жирной и острой пищи. Увеличьте потребление сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы;

пейте не менее 1,5 литров жидкости ежедневно, желательно – с добавлением минералов и электролитов;

сократите количество употребляемого кофе, откажитесь от алкоголя и энергетиков, постарайтесь меньше курить;

проводите больше времени на свежем воздухе. Больше прогуливайтесь пешком;

регулярно проветривайте помещение, особенно перед сном;

избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Займитесь хобби, которое вас расслабляет, больше общайтесь с домашними питомцами;

поддерживайте режим сна, стараясь ложиться спать в одно и то же время.

Эти правила следует соблюдать за несколько дней и во время бурь.