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Магнитная буря: ждать ли 22 октября

Магнитная буря: ждать ли 22 октября

Магнитные бури – это выбросы энергии и плазмы с Солнца, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли. Такие явления могут вызывать сбои в работе спутниковой связи и радиосвязи, а также оказывать негативное влияние на здоровье, особенно тех людей, кто чувствителен к изменениям погоды.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 22 октября 2023 года, возможна повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды. Однако этот геомагнитный «шторм», как ожидается, будет слабым.

По прогнозам, достаточно сильная магнитная буря нас ждет 29-30 октября.

Магнитные бури: основные симптомы

Стоит отметить, что влияние магнитных бурь на организм еще не совсем изучено. Чаще всего на ухудшение самочувствия в такие периоды жалуются пожилые и метеозависимые люди, беременные женщины, обладатели хронических заболеваний.

Признаки недомогания во время магнитной бури очень индивидуальны и проявляются по-разному. Самые частые симптомы:

  • головная боль, мигрень;
  • тошнота;
  • головокружение;
  • повышенное или пониженное давление;
  • бессонница;
  • обострение хронических заболеваний;
  • боль в мышцах и суставах;
  • сильная усталость.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

Чтобы опасный период прошел для вас незаметно, соблюдайте такие несложные правила:

  • ешьте меньше тяжелой, жирной и острой пищи. Увеличьте потребление сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы;
  • пейте не менее 1,5 литров жидкости ежедневно, желательно – с добавлением минералов и электролитов;
  • сократите количество употребляемого кофе, откажитесь от алкоголя и энергетиков, постарайтесь меньше курить;
  • проводите больше времени на свежем воздухе. Больше прогуливайтесь пешком;
  • регулярно проветривайте помещение, особенно перед сном;
  • избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Займитесь хобби, которое вас расслабляет, больше общайтесь с домашними питомцами;
  • поддерживайте режим сна, стараясь ложиться спать в одно и то же время.

Эти правила следует соблюдать за несколько дней и во время бурь.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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