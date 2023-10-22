Магнитная буря: ждать ли 22 октября

Магнитные бури – это выбросы энергии и плазмы с Солнца, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли. Такие явления могут вызывать сбои в работе спутниковой связи и радиосвязи, а также оказывать негативное влияние на здоровье, особенно тех людей, кто чувствителен к изменениям погоды.
По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 22 октября 2023 года, возможна повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды. Однако этот геомагнитный «шторм», как ожидается, будет слабым.
По прогнозам, достаточно сильная магнитная буря нас ждет 29-30 октября.
Магнитные бури: основные симптомы
Стоит отметить, что влияние магнитных бурь на организм еще не совсем изучено. Чаще всего на ухудшение самочувствия в такие периоды жалуются пожилые и метеозависимые люди, беременные женщины, обладатели хронических заболеваний.
Признаки недомогания во время магнитной бури очень индивидуальны и проявляются по-разному. Самые частые симптомы:
- головная боль, мигрень;
- тошнота;
- головокружение;
- повышенное или пониженное давление;
- бессонница;
- обострение хронических заболеваний;
- боль в мышцах и суставах;
- сильная усталость.
Как уберечься от влияния магнитных бурь
Чтобы опасный период прошел для вас незаметно, соблюдайте такие несложные правила:
- ешьте меньше тяжелой, жирной и острой пищи. Увеличьте потребление сезонных овощей, фруктов, зелени, орехов и рыбы;
- пейте не менее 1,5 литров жидкости ежедневно, желательно – с добавлением минералов и электролитов;
- сократите количество употребляемого кофе, откажитесь от алкоголя и энергетиков, постарайтесь меньше курить;
- проводите больше времени на свежем воздухе. Больше прогуливайтесь пешком;
- регулярно проветривайте помещение, особенно перед сном;
- избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов. Займитесь хобби, которое вас расслабляет, больше общайтесь с домашними питомцами;
- поддерживайте режим сна, стараясь ложиться спать в одно и то же время.
Эти правила следует соблюдать за несколько дней и во время бурь.