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Магнітна буря: чи чекати 22 жовтня

Магнітна буря: чи чекати 22 жовтня

Магнітні бурі – це викиди енергії та плазми із Сонця, які взаємодіють із магнітним полем Землі. Такі явища можуть викликати збої в роботі супутникового зв’язку та радіозв’язку, а також негативно впливати на здоров’я, особливо тих людей, хто чутливий до змін погоди.

За інформацією Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, в неділю, 22 жовтня 2023 року, можлива підвищена геомагнітна активність і періоди штормової космічної погоди. Однак цей геомагнітний “шторм”, як очікується, буде слабким.

За прогнозами, досить сильна магнітна буря на нас чекає 29-30 жовтня.

Магнітні бурі: основні симптоми

Слід зазначити, що вплив магнітних бур на організм ще зовсім вивчено. Найчастіше на погіршення самопочуття у такі періоди скаржаться літні та метеозалежні люди, вагітні жінки, володарі хронічних захворювань.

Ознаки нездужання під час магнітної бурі дуже індивідуальні та виявляються по-різному. Найчастіші симптоми:

  • головний біль, мігрень;
  • нудота;
  • запаморочення;
  • підвищений або знижений тиск;
  • безсоння;
  • загострення хронічних захворювань;
  • біль у м’язах та суглобах;
  • сильна втома.

Як уберегтися від впливу магнітних бур

Щоб небезпечний період пройшов для вас непомітно, дотримуйтесь таких нескладних правил:

  • їжте менше важкої, жирної та гострої їжі. Збільшіть споживання сезонних овочів, фруктів, зелені, горіхів та риби;
  • пийте щонайменше 1,5 літрів рідини щодня, бажано – з додаванням мінералів та електролітів;
  • скоротіть кількість вживаної кави, відмовтеся від алкоголю та енергетиків, постарайтеся менше курити;
  • проводьте більше часу на свіжому повітрі. Більше прогулюйтеся пішки;
  • регулярно провітрюйте приміщення, особливо перед сном;
  • уникайте стресових ситуацій та конфліктів. Займіться хобі, яке вас розслабляє, більше спілкуйтеся з с домашніми вихованцями;
  • підтримуйте режим сну, намагаючись лягати спати в один і той же час.

Ціх правил слід дотримуватись за кілька днів і під час бур.

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