Магнітна буря: чи чекати 22 жовтня

Магнітні бурі – це викиди енергії та плазми із Сонця, які взаємодіють із магнітним полем Землі. Такі явища можуть викликати збої в роботі супутникового зв’язку та радіозв’язку, а також негативно впливати на здоров’я, особливо тих людей, хто чутливий до змін погоди.
За інформацією Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, в неділю, 22 жовтня 2023 року, можлива підвищена геомагнітна активність і періоди штормової космічної погоди. Однак цей геомагнітний “шторм”, як очікується, буде слабким.
За прогнозами, досить сильна магнітна буря на нас чекає 29-30 жовтня.
Магнітні бурі: основні симптоми
Слід зазначити, що вплив магнітних бур на організм ще зовсім вивчено. Найчастіше на погіршення самопочуття у такі періоди скаржаться літні та метеозалежні люди, вагітні жінки, володарі хронічних захворювань.
Ознаки нездужання під час магнітної бурі дуже індивідуальні та виявляються по-різному. Найчастіші симптоми:
- головний біль, мігрень;
- нудота;
- запаморочення;
- підвищений або знижений тиск;
- безсоння;
- загострення хронічних захворювань;
- біль у м’язах та суглобах;
- сильна втома.
Як уберегтися від впливу магнітних бур
Щоб небезпечний період пройшов для вас непомітно, дотримуйтесь таких нескладних правил:
- їжте менше важкої, жирної та гострої їжі. Збільшіть споживання сезонних овочів, фруктів, зелені, горіхів та риби;
- пийте щонайменше 1,5 літрів рідини щодня, бажано – з додаванням мінералів та електролітів;
- скоротіть кількість вживаної кави, відмовтеся від алкоголю та енергетиків, постарайтеся менше курити;
- проводьте більше часу на свіжому повітрі. Більше прогулюйтеся пішки;
- регулярно провітрюйте приміщення, особливо перед сном;
- уникайте стресових ситуацій та конфліктів. Займіться хобі, яке вас розслабляє, більше спілкуйтеся з с домашніми вихованцями;
- підтримуйте режим сну, намагаючись лягати спати в один і той же час.
Ціх правил слід дотримуватись за кілька днів і під час бур.