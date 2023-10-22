Магнітна буря: чи чекати 22 жовтня

За інформацією Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, в неділю, 22 жовтня 2023 року, можлива підвищена геомагнітна активність і періоди штормової космічної погоди. Однак цей геомагнітний “шторм”, як очікується, буде слабким.

За прогнозами, досить сильна магнітна буря на нас чекає 29-30 жовтня.

Магнітні бурі: основні симптоми

Слід зазначити, що вплив магнітних бур на організм ще зовсім вивчено. Найчастіше на погіршення самопочуття у такі періоди скаржаться літні та метеозалежні люди, вагітні жінки, володарі хронічних захворювань.

Ознаки нездужання під час магнітної бурі дуже індивідуальні та виявляються по-різному. Найчастіші симптоми:

головний біль, мігрень;

нудота;

запаморочення;

підвищений або знижений тиск;

безсоння;

загострення хронічних захворювань;

біль у м’язах та суглобах;

сильна втома.

Як уберегтися від впливу магнітних бур

Щоб небезпечний період пройшов для вас непомітно, дотримуйтесь таких нескладних правил:

їжте менше важкої, жирної та гострої їжі. Збільшіть споживання сезонних овочів, фруктів, зелені, горіхів та риби;

пийте щонайменше 1,5 літрів рідини щодня, бажано – з додаванням мінералів та електролітів;

скоротіть кількість вживаної кави, відмовтеся від алкоголю та енергетиків, постарайтеся менше курити;

проводьте більше часу на свіжому повітрі. Більше прогулюйтеся пішки;

регулярно провітрюйте приміщення, особливо перед сном;

уникайте стресових ситуацій та конфліктів. Займіться хобі, яке вас розслабляє, більше спілкуйтеся з с домашніми вихованцями;

підтримуйте режим сну, намагаючись лягати спати в один і той же час.

Ціх правил слід дотримуватись за кілька днів і під час бур.