Новости Одессы и Одесской области

Магнитная буря 9 октября: как подготовиться и пережить?

Магнитная буря 9 октября: как подготовиться и пережить?

Октябрь – это не только месяц ярких осенних красок и перехода от лета к зиме, но и время, когда мы можем стать свидетелями непредсказуемой активности Солнца, из-за чего могут возникать магнитные бури, которые способны оказать значимое влияние на нашу повседневную жизнь. И поскольку магнитные бури могут негативно повлиять на здоровье метеозависимых людей, о них важно знать заранее.

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 9 октября 2023 года, ожидается повышенная геомагнитная активность, отчего возможен небольшой магнитный шторм.

Впрочем, для большинства людей эта буря может пройти незаметно. А вот излишне чувствительным к погодным капризам и обладателям хронических заболеваний не помешает держать под рукой нужные лекарства и по возможности избегать в этот день физических и эмоциональных нагрузок.

В этом месяце ожидается несколько магнитных бурь, которые по интенсивности будут довольно разными: от слабых до мощных. Ближайшая слабая магнитная буря ожидается 13-15 октября.

Для большинства людей магнитные бури проходят незаметно, но есть и те, кто во время активных вспышек солнца может чувствовать слабость, головную боль, изменения в артериальном давлении, проблемы со сном.

В дни магнитных бурь, а также накануне неблагоприятных дней специалисты советуют беречь себя – следить за питанием, включить в свой рацион больше овощей и фруктов, пить воду или травяной чай, ограничить употребление кофеина и алкоголя. Также желательно чаще гулять на свежем воздухе и избегать чрезмерных физических нагрузок.

А при ухудшении самочувствия или обострении хронических заболеваний необходимо обращаться за помощью к медикам.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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