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Магнітна буря 9 жовтня: як підготуватися та пережити?

Магнітна буря 9 жовтня: як підготуватися та пережити?

Жовтень – це не лише місяць яскравих осінніх фарб і переходу від літа до зими, але й час, коли ми можемо стати свідками непередбачуваної активності Сонця, через що можуть виникати магнітні бурі, які здатні вплинути на наше повсякденне життя. І оскільки магнітні бурі можуть негативно вплинути на здоров’я метеозалежних людей, важливо знати про них заздалегідь.

За прогнозом Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, у понеділок, 9 жовтня 2023 року, очікується підвищена геомагнітна активність, через що можливий невеликий магнітний шторм.

Втім, більшість людей ця буря може пройти непомітно. А ось надмірно чутливим до погодних капризів та власникам хронічних захворювань не завадить тримати під рукою потрібні ліки та по можливості уникати цього дня фізичних та емоційних навантажень.

Цього місяця очікується кілька магнітних бур, які за інтенсивністю будуть досить різними: від слабких до потужних. Найближча слабка магнітна буря очікується 13-15 жовтня.

Для більшості людей магнітні бурі проходять непомітно, але є й ті, хто під час активних спалахів Сонця може відчувати слабкість, головний біль, зміни в артеріальному тиску, проблеми зі сном.

У дні магнітних бур, а також напередодні несприятливих днів фахівці радять берегти себе – стежити за харчуванням, включити до свого раціону більше овочів та фруктів, пити воду або трав’яний чай, обмежити вживання кофеїну та алкоголю. Також бажано частіше гуляти на свіжому повітрі та уникати надмірних фізичних навантажень.

А при погіршенні самопочуття чи загостренні хронічних захворювань необхідно звертатися за допомогою до медиків.

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