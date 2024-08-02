Допитливий борсук потрапив у фотопастку завітавши до співробітників Тузлівських лиманів

Вночі дорослі борсуки подорожують великими територіями в пошуках їжі для своїх малят. Літній сезон сприяє їхньому пошуку, оскільки вони можуть знайти безліч мишоподібних гризунів та залишки риби, що вимита лиманами.

Іван Русєв розповідає, що в Національному парку «Тузлівські лимани» мешкає безліч видів ссавців, і борсук є одним з найпомітніших хижаків. Ці тварини є всеїдними і переважно споживають тваринну їжу, таку як молюски, комахи і дрібні хребетні, а іноді й рибу. Рослинна частина їхнього раціону складається з стебел, коренів, ягід і грибів. Борсуки включені до ІІІ додатку Бернської конвенції.

Ці хижаки живуть у гармонії з лисицями на скіфських курганах. І навіть вдалося зафіксувати на камеру, як маленькі борсуки відвідують нори своїх сусідів. Про це співробітник парку поділився в кінці весни.