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Допитливий борсук потрапив у фотопастку завітавши до співробітників Тузлівських лиманів

Допитливий борсук потрапив у фотопастку завітавши до співробітників Тузлівських лиманів

Нещодавно до працівників Національного парку «Тузлівські лимани» завітав молодий борсук, який оселився на одному з скіфських курганів української Бессарабії. Фотопастка, встановлена поруч з інспекторським будинком, зафіксувала цього нічного гостя. У денний час вона фіксує численних птахів, які шукають їжу на мілководдях. Про це повідомив еколог і співробітник парку Іван Русєв.

Вночі дорослі борсуки подорожують великими територіями в пошуках їжі для своїх малят. Літній сезон сприяє їхньому пошуку, оскільки вони можуть знайти безліч мишоподібних гризунів та залишки риби, що вимита лиманами.

борсук

Іван Русєв розповідає, що в Національному парку «Тузлівські лимани» мешкає безліч видів ссавців, і борсук є одним з найпомітніших хижаків. Ці тварини є всеїдними і переважно споживають тваринну їжу, таку як молюски, комахи і дрібні хребетні, а іноді й рибу. Рослинна частина їхнього раціону складається з стебел, коренів, ягід і грибів. Борсуки включені до ІІІ додатку Бернської конвенції.

борсук

Ці хижаки живуть у гармонії з лисицями на скіфських курганах. І навіть вдалося зафіксувати на камеру, як маленькі борсуки відвідують нори своїх сусідів. Про це співробітник парку поділився в кінці весни.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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