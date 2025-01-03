Любитель піротехніки з Одеси отримав найсуворіший вирок

Про це повідомляє аналітичний ресурс Опендатабот.

Українці отримали 44 вироки за запуск феєрверків з 24 лютого 2022 року. Найбільше святкувань із феєрверками за три роки війни відбулося в Києві – 11 вироків. Далі Дніпровська – 6 та Одеська область – 5 справ.

Загалом за використання піротехніки в Україні під час війни зазвичай карають штрафами. Залежно від обставин і тяжкості порушення, суди призначали різні штрафи: від 54 грн до 34 000 грн.

Найсерйозніше покарання отримав чоловік з Одеси в лютому 2023 року – ув’язнення на 5 років і 3 місяці. У його випадку вирішальну роль зіграв уже наявний умовний термін.

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Нагадаємо, ще з початку повномасштабного вторгнення українцям заборонили користуватися піротехнічними засобами. А вже 6 листопада 2023 року набув чинності Закон № 7438, який забороняє використовувати та розповсюджувати більшість салютів, феєрверків та петард. Саме тоді українців почати активно притягувати до відповідальності.



Попри заборону святкування Нового року-2025 в Одесі не обійшлося без запусків феєрверків. За даними соцмереж, це відбувалося на Молдаванці та на Таїрова. Наразі правоохоронці розшукують людей, які запускали салюти та феєрверки в новорічну ніч.