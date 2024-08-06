Любашівська громада попрощалася із загиблим на фронті земляком

Занадто дорогою ціною для нашої держави дається мирне життя. Ще одного полеглого на війні із загарбницькою росією Захисника України – солдата Ігоря Валерійовича Бурдейного – провели в останню путь жителі Любашівської громади.
Ігор Бурдейний загинув 26 липня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України поблизу населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області.
5 серпня віддати шану мужньому захиснику України прийшли близькі, друзі, знайомі, бойові побратими та вдячні земляки.
Схиливши голови у скорботі, вони живим коридором, ставши на коліна проводжали траурний кортеж із труною Героя до його останнього місця спочинку.
Ім’я Ігоря Бурдейного назавжди буде вписано в історію Любашівської громади та України.
Раніше в Донецькій області в бою за Україну загинув уродженець Білгород-Дністровського району Дмитро Скалозуб.
Фото – Любашівська громада