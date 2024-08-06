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Любашівська громада попрощалася із загиблим на фронті земляком

Любашівська громада попрощалася із загиблим на фронті земляком

Занадто дорогою ціною для нашої держави дається мирне життя. Ще одного полеглого на війні із загарбницькою росією Захисника України – солдата Ігоря Валерійовича Бурдейного – провели в останню путь жителі Любашівської громади.

Ігор Бурдейний загинув 26 липня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України поблизу населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області.

5 серпня віддати шану мужньому захиснику України прийшли близькі, друзі, знайомі, бойові побратими та вдячні земляки.

загинув Ігор Бурдейний

Схиливши голови у скорботі, вони живим коридором, ставши на коліна проводжали траурний кортеж із труною Героя до його останнього місця спочинку.

загинув Ігор Бурдейний

загинув Ігор Бурдейний

загинув Ігор Бурдейний

загинув Ігор Бурдейний

загинув Ігор Бурдейний

Ім’я Ігоря Бурдейного назавжди буде вписано в історію Любашівської громади та України.

загинув Ігор Бурдейний

Раніше в Донецькій області в бою за Україну загинув уродженець Білгород-Дністровського району Дмитро Скалозуб.

Фото – Любашівська громада

 

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