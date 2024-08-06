Любашівська громада попрощалася із загиблим на фронті земляком

Війна, день 895-й: ЗСУ успішно атакували російську авіабазу в Морозівську У вівторок, 6 серпня, розпочалася 895-та доба з початку повномасштабної війни в Україні. Наші воїни продовжують завдавати окупантам значних втрат у техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж усієї лінії фронту та в тилу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Голубодроми, ярмарки та постійне тренування: особливості голубівництва на Балтщині Дорослим і дітям завжди подобається спостерігати за красивим польотом голубів або просто дивитися на них. Напевне тому пташині ярмарки у Балті збирають багато глядачів, а до голубиних рядів не підступитися. Про особливості голубівництва на Балтщині ми говорили з керівником Балтського клубу голуб’ятників Борисом Шимбарьовим. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одеській області чиновниця міськради працювала на фсб: подробиці В Україні нейтралізували масштабну агентурну мережу фсб, яка діяла в 6 областях і готувала ракетно-дронові удари рф. На ворога працювали чиновники Южненської та Дніпровської міськрад і ще семеро осіб. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ