Любуемся: выросла новейшая арка на новейшем «куске» одесского Привоза

«Одесская жизнь» уже рассказывала, что на «куске» нашего Привоза, который сейчас не просто ремонтируется, а совершенно обновляется, летом появился каркас новой арки.

Ремонт «куска» самого знаменитого рынка города все еще продолжается, но, судя по всему, мы таки скоро сможем на нем побывать и стать покупателями.

Арка теперь — не просто каркас, а «фундаментальное творение». Впрочем, «во всей красе» ею можно полюбоваться, заглянув в отверстие забора, которым все еще ограждена территория.

Находится арка на углу улиц Екатерининской и Новощепного ряда, ее верхняя часть выглядывает из-за ограждения.

Кстати, заглянув в «просвет», мы также убедились, что территория вокруг арки выложена новой плиткой, а торговые павильоны красивенько пронумерованы.

Напомним, как мы сообщали, торгующие на Привозе вовсе не довольны обновлениями, так как это, по их мнению, приведет к удорожанию аренды, и, соответственно, придется повышать цены на товары.

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