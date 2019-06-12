“Привоз” прощается со старыми рядами

Совсем недавно «Одесская жизнь» подсматривала через щелки ограждений, как выглядят новые торговые павильоны на реконструируемом Привозе. Теперь новые торговые павильоны можно увидеть без поиска “дырок” на стыках ограждений.

Участок торговли рядом с “Привозом” по ул. Екатерининской — от Новощепного ряда до Пантелеймоновской — место, как известно, заторочно-полупроходимое. Таким оно остается и сейчас. А вот ближе к Новощепному ряду появились изменения.

Здесь снесены старые ряды, в том числе и те, где торговали сигаретами. Впрочем, далеко не только ими, а, как это обычно бывает на Привозе, всем. На сегодняшний день здесь проложены новые места прохода на Привоз (немного лабиринтоподобные), ну а сам «бурлящий угол» стал потише.

Что касается лотков, то некоторые из них уже перебрались в другое место. Так, к примеру, сигареты продают у прохода на Привоз с Новощепного ряда. Ряды с обувью пока остались на прежнем месте.

Зато теперь каждый желающий может «не через дырочку», а совершенно спокойно увидеть те самые новые торговые павильоны на месте, где началась реконструкция. Вход на это место со стороны Екатерининской корреспондент «Одесской жизни» обнаружил открытым. На огромной площадке вовсю идут преобразования, и вырастают целые ряды «могучих» торговых павильонов нового типа. Знакомьтесь.

В связи со всем увиденным, можно сделать вывод: похоже, теперь новости по теме «реконструкция “Привоза”» будут появляться все чаще. Самый известный рынок стал изменяться с большой скоростью.

Не могу, впрочем, не отметить, что торговля молочными продуктами «с ног» у входа в корпус на той же Екатерининской при жаре +35 пока продолжается в том же «колоритном» режиме.