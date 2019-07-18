На Привозе появилась новая арка и расширился павильонный «ассортимент»

Одесситы, которые редко бывают на Привозе, могут однажды его попросту не узнать. Как уже сообщала «Одесская жизнь», здесь идет реконструкция. Причем, пока она «задела» пусть большую, но все же только часть рынка. Если вы попали на Привоз со стороны Преображенской, купили, что вам нужно и дальше не пошли, может показаться, что ничего не изменилось: по-прежнему кипит торговля и никаких перемен не происходит.

Между тем, со стороны ул. Екатерининской наблюдаются большие преображения.

Первое и главное: на реконструируемом «куске» рынка на углу Екатерининской и Новощепного ряда уже выросла огромная новая арка. Здесь будет вход на Привоз, и, кстати, может именно он скоро будет считаться главным.

Для торгующих и покупающих это, собственно, никакого значения не имеет, но сама арка уже очень привлекает внимание прохожих.

Итак, наш знаменитый рынок уверенно меняет свой внешний вид. Со стороны Екатерининской попасть в мясо-молочный корпус теперь можно только через узкий проход, все остальное — за забором.

Пробраться на территорию, где проводится реконструкция, нельзя. Через щели в металлическом ограждении удается разглядеть, что количество новых торговых павильонов за последние недели заметно увеличилось, кроме того, уже видно, что при внешнем единообразии, размеры их будут разными. Так, ближе к Екатерининской здесь будет располагаться уже не просто очередной ряд новых павильонов, а целый корпус — тоже нового образца.

Добраться до обувных и прочих рядов теперь можно с помощью указателей на ограждениях, к жаре и пыли добавляется «музыка» активно работающей техники.

Одни торгующие комментировать преображения не хотят — просто отмахиваются. Другие отмечают, что радоваться им особо нечему: новые павильоны — значит, более высокая аренда, а из этого следует, что и на товар надо цены поднимать.

В разговор вмешивается активная одесситка с кульками, говорит, что «Привоз теперь не Привоз, а скоро все будет еще хуже». Другая отзывается о реконструкции примерно так: «Здесь скоро будет как везде, станет наш Привоз очередным супермаркетом». Продавщица рядом, наоборот, убеждена, что «здесь будет теперь классно, главное — чисто и красиво».

Как будет — мы пока можем догадываться по увиденному в «щелочку», ну а тема «Привоз теряет колорит» пока только набирает обороты.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” рассказывала про новые торговые павильоны на Привозе.

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