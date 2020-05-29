“Любопытство” погубило: в Одесской области у жителя Сараты изъяли наркотики и боеприпасы

В ходе обыска, проведенного в рамках оперативно-профилактической отработки «Мак-2020», в доме подозреваемого полицейские обнаружили почти 100 граммов каннабиса, медицинский шприц с наркотическим веществом и более тридцати патронов различного калибра.
Мужчина объяснил, что все предметы он нашел и принес домой «из любопытства».
По факту незаконного хранения наркотических средств и обращения с боеприпасами следователи начали производство по ч.1 ст.309 и ч.1 ст. 263 УК Украины.
Фото: пресс-служба Нацполиции в Одесской области