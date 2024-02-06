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Позбавила держава санаторію “Куяльник”: кого в цьому підозрюють

Позбавила держава санаторію “Куяльник”: кого в цьому підозрюють

Правоохоронці повідомили підозру державній реєстраторці, яка провернула махінацію з відчуженням із держвласності одеського санаторію “Куяльник” вартістю близько 1 млрд грн.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та поліції.

За даними слідства, держреєстратор у 2019 році без наявності правових підстав зареєструвала за приватним підприємством право власності на землі санаторію імені Горького та майно санаторію «Куяльник».

Внаслідок таких дій державі завдано близько 1 млрд грн збитків. Наразі все майно санаторію повернуто у власність державі в особі Фонду держмайна України. А землі санаторію імені Горького вартістю 48 млн. грн. передали у власність громади Одеси.

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На підставі зібраних доказів керівник Одеської обласної прокуратури підписав та повідомив про підозру державному реєстратору.

Дії фігурантки кваліфіковані за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до шести років із позбавленням права обіймати певні посади.

Раніше суд за втручання прокуратури повернув у комунальну власність приміщення Одеської обласної філармонії.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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