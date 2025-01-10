Новости Одессы и Одесской области

Лидер болгарской партии хочет оккупировать часть Одесской области

Лидер болгарской партии хочет оккупировать часть Одесской области

Лидер пророссийской болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов сделал заявление о необходимости возвращения южной части Одесской области в состав Болгарии. На это уже отреагировало Посольство Украины в Болгарии, призвав местные власти осудить такие высказывания.

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Костадин Костадинов, глава болгарской партии «Возрождение», в интервью заявил, что южная часть Одесской области должна принадлежать Болгарии, ведь, по его словам, большинство населения этого региона составляют болгары. Заявление политика получило широкий резонанс.

Карта Одесчины

Посольство Украины в Болгарии называет высказывания Костадинова недопустимыми. В дипломатическом представительстве отметили, что подобные заявления противоречат статусу Болгарии как страны-члена Европейского Союза и свидетельствуют о системном продвижении кремлевских нарративов.

Костадин Костадинов

Украинские дипломаты призвали болгарские власти публично осудить это заявление и принять соответствующие меры для недопущения подобных случаев в будущем. На момент публикации официальная реакция от руководства Болгарии отсутствует.

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