Лидер болгарской партии хочет оккупировать часть Одесской области

Костадин Костадинов, глава болгарской партии «Возрождение», в интервью заявил, что южная часть Одесской области должна принадлежать Болгарии, ведь, по его словам, большинство населения этого региона составляют болгары. Заявление политика получило широкий резонанс.

Посольство Украины в Болгарии называет высказывания Костадинова недопустимыми. В дипломатическом представительстве отметили, что подобные заявления противоречат статусу Болгарии как страны-члена Европейского Союза и свидетельствуют о системном продвижении кремлевских нарративов.

Украинские дипломаты призвали болгарские власти публично осудить это заявление и принять соответствующие меры для недопущения подобных случаев в будущем. На момент публикации официальная реакция от руководства Болгарии отсутствует.

Читайте также: