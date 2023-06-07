«Соленый болгарин»: что это за традиция младенцев купать в соли

Пока в семье живет бабушка – в доме всегда есть место традициям, которые игнорировать никак нельзя. А если речь идет о болгарской бабушке, то все ее близкие родственники просто обязаны соблюдать обряды.

Например, у моей бабушки всегда под рукой были многофункциональные «спасательные» элементы для решения практически всех проблем. Самые важные из них — молитва и соль. Причем к Всевышнему она взывала дважды в день — утром и вечером, а с мешочком прокаленной на огне соли не расставалась никогда. Из чего я в свое время сделала вывод: соль для болгар практически священна!

Более того, ею солили не только еду, а и самое дорогое, что может быть, – своих новорожденных детей.

Только без паники! Я тоже из тех детей, которых посолили по всем правилам важного церемониала, причем собственная бабушка, и, к слову, очень ей за это благодарна.

А суть необычного соления заключается в том, чтобы перед первым купанием вложить в подмышки малышу по щепотке соли, оставив ее на теле ребенка на целую ночь. А далее, в первый месяц, а лучше два и три, купая младенца перед сном, воду необходимо подсаливать.

Для чего же нужна эта процедура? По утверждению старожилов, это делалось для того, чтобы дети не потели, а если и потели, то без неприятного запаха. А также для того, чтобы еще некрещеный ребенок был защищен от злых духов. Что ж, ради таких важных перспектив можно было одну ночь поспать с солью под мышками.

Моя мама, жалея меня, всячески пыталась отговорить свою свекровь от солевых процедур для меня маленькой, но верная традициям бабушка была непоколебима. И, как результат, сегодня я уверенно себя чувствую даже в самую жаркую погоду.

Так что, дорогие читатели, когда вы в следующий раз услышите выражение «соленый болгарин», вам будет понятно, что за этими словами стоит на самом деле. И что это отнюдь не означает любовь болгар к пересоленной пище.

К слову, о болгарах и соли, хочу поделиться любопытным фактом.

Болгария — древнейший производитель поваренной соли в мире

В Болгарии место с условным названием Провадия-Солницата было крупнейшим центром производства поваренной соли. Здесь найдены самые древние солеварни на территории Европы и Передней Азии. Добывать этот продукт, ценившийся тогда на вес золота, жители городища начали около 5500 года до нашей эры. При этом вода из местного соляного источника выпаривалась в массивных глинобитных печах куполообразной формы.

Одна загрузка в печь давала примерно 25 килограммов соляных брикетов. В период среднего и позднего энеолита производство поваренной соли достигло промышленных масштабов, увеличившись до 4-5 тонн. Также в Провадии-Солницата изготовлялись одни из первых в мире золотые украшения.

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