Лідер болгарської партії хоче окупувати частину Одеської області

Костадін Костадінов, очільник болгарської партії «Відродження», в інтерв’ю заявив, що південна частина Одеської області має належати Болгарії, адже, за його словами, більшість населення цього регіону становлять болгари. Заява політика отримала широкий резонанс.

Посольство України в Болгарії називає висловлювання Костадінова неприпустимими. У дипломатичному представництві зазначили, що подібні заяви суперечать статусу Болгарії як країни-члена Європейського Союзу та свідчать про системне просування кремлівських наративів.

Українські дипломати закликали болгарську владу публічно засудити цю заяву та вжити відповідних заходів для недопущення подібних випадків у майбутньому. На момент публікації офіційна реакція від керівництва Болгарії відсутня.

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