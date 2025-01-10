Новини Одеси та Одеської області

Лідер болгарської партії хоче окупувати частину Одеської області

Лідер болгарської партії хоче окупувати частину Одеської області

Лідер проросійської болгарської партії «Відродження» Костадін Костадінов зробив заяву про необхідність повернення південної частини Одеської області до складу Болгарії. На це вже відреагувало Посольство України в Болгарії, закликавши місцеву владу засудити такі висловлювання.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Костадін Костадінов, очільник болгарської партії «Відродження», в інтерв’ю заявив, що південна частина Одеської області має належати Болгарії, адже, за його словами, більшість населення цього регіону становлять болгари. Заява політика отримала широкий резонанс.

мапа Одещини

Посольство України в Болгарії називає висловлювання Костадінова неприпустимими. У дипломатичному представництві зазначили, що подібні заяви суперечать статусу Болгарії як країни-члена Європейського Союзу та свідчать про системне просування кремлівських наративів.

Костадін Костадінов

Українські дипломати закликали болгарську владу публічно засудити цю заяву та вжити відповідних заходів для недопущення подібних випадків у майбутньому. На момент публікації офіційна реакція від керівництва Болгарії відсутня.

Читайте також:

Avatar photo
Редакція PROFILE
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • Зрадник Боделан-молодший відкрив у Москві виставку вкрадених картин одеського художника
    Зрадник Боделан-молодший відкрив у Москві виставку вкрадених картин одеського художника

    Син екс-мера Одеси, колишній начальник управління ДСНС в Одеській області Володимир Боделан разом із ще одним зрадником України – так званим головою адміністрації Херсонщини Володимиром Сальдо відкрили у Москві виставку картин одеського художника Альбіна Гавдзінського. Раніше ці роботи російські окупанти вивезли із галереї імені художника у Новій Каховці.

    READ MORE
  • Два роки з повернення Херсона: як жителі зустрічали звільнення рідного міста
    Два роки з повернення Херсона: як жителі зустрічали звільнення рідного міста

    Два роки тому, 11 листопада 2022 року, після восьми місяців окупації, сили оборони України нарешті увійшли до Херсона. Спочатку в це мало вірилося, а потім — люди плакали від щастя. Опір херсонців «русскому міру» увійшов в історію: мирні жителі організовували рух опору, виходили на мітинги, беззбройними кидалися на ворожі танки, ховали від рашистів українські прапори. Нелегкою була битва за Херсон і на фронті. Тому не думайте, що Херсон нам віддали, Херсон — ми відвоювали!

    READ MORE
  • Підпільники і зрадники Одеси: хто насправді боровся з нацистами
    Підпільники і зрадники Одеси: хто насправді боровся з нацистами

    «Одеське життя» продовжує публікувати нариси про історію нашого міста в роки Другої Світової війни. Як насправді воювали одеські підпільники, за що отримували ордени і чому деякі їхні загони вважалися елітарними? Про все це у другому матеріалі з циклу «Одеса в окупації»…

    READ MORE
  • Окупований Генічеськ: як там живуть українці влітку 2024-го
    Окупований Генічеськ: як там живуть українці влітку 2024-го

    Літо цього року у Генічеську, що на окупованій частині Херсонщини, було зовсім не холодне, а дуже навіть навпаки. Медуз в Азовському морі мало, але люди там майже не купаються. Та й майже не живуть. Більше існують в очікуванні деокупації. Про це для “Одеського Життя” пише генічеський журналіст Віктор Н., матеріали якого ми вже друкували. В окупованому місті у журналіста залишились рідні, тому про життя там, поки є з ними зв’язок, він знає у деталях. Цими деталями і ділиться з нашими читачами.

    READ MORE
  • Фортеця Бахмут: як люди вижили у пеклі і намагаються жити далі
    Фортеця Бахмут: як люди вижили у пеклі і намагаються жити далі

    Доля міста Бахмут стала трагічною сторінкою історії України. Фортеця Бахмут, у боях за яку віддали свої життя тисячі захисників нашої країни. Місто, якого сьогодні немає. Його мешканці знайшли собі притулок по всій Україні та за її кордонами. Про те. як живуть сьогодні бахмутяни, що дає їм сили пережити втрату рідної домівки, ми розмовляємо з головним редактором бахмутської газети «Вперед» Світланою Овчаренко.

    READ MORE
Всі новини

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2025, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk